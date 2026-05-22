Inter Mediolan może osłabić Arsenal. Kepa Arrizabalaga znalazł się na radarze mistrzów Serie A. Bramkarz Kanonierów jednak ma pełnić rolę zmiennika Josepa Martineza - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Kepa Arrizabalaga celem Interu Mediolan. Ale ma być tylko zmiennikiem

Inter Mediolan szykuje zmiany na pozycji bramkarza. Praktycznie wiemy, że Yann Sommer latem zmieni barwy klubowe. Mistrzowie Włoch długo rozglądali się za nowym golkiperem, ale znaleźli już odpowiedniego kandydata. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Kepa Arrizabalaga z Arsenalu.

Włoski dziennik ujawnił również plany Interu Mediolan. Jeśli Kepa Arrizabalaga przeniósłby się na Stadio Giuseppe Meazza, to nie byłby podstawowym zawodnikiem. Nerazzurri w tej roli widzą Josepa Martineza, który dotychczas był tylko zmiennikiem Yanna Sommera. Bramkarz Arsenalu zatem wciąż większość spotkań oglądałby z wysokości ławki rezerwowych.

Transfer Kepy Arrizabalagi nie będzie wiązał się ze specjalnie dużym wydatkiem. Inter Mediolan oszczędzał ostatnio na transferach bramkarzy i wychodziło im to na dobre. Arsenal nie zażyczy sobie sporych pieniędzy za Hiszpana, a ten wciąż ma spore umiejętności. Potencjalna przeprowadzka na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem bardzo interesująco.

Kepa Arrizabalaga w obecnym sezonie rozegrał tylko 11 spotkań między słupkami Arsenalu. Hiszpański golkiper zdołał czterokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.