Kevin De Bruyne nie gryzł się w język nt. Conte! Padły mocne słowa

Kevin De Bruyne skrytykował byłego już trenera Napoli. W wywiadzie dla Het Nieuwsblad Belg nie ukrywał radości z odejścia szkoleniowca.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne cieszy się z odejścia Conte

Kevin De Bruyne trafił do Napoli w zeszłym roku jako wolny zawodnik. Początek przygody w nowym zespole okazał się jednak bardzo pechowy. Belg w październiku doznał ciężkiej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Na boisko powrócił dopiero w marcu.

Ostatecznie były zawodnik Manchesteru City rozegrał 21 meczów, w których zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Pomimo tego gwiazdor nie złapał dobrego kontaktu z Antonio Conte. Powodem sporów była zupełnie inna wizja futbolu.

– Oczywiście było to dla mnie trudne, ponieważ Conte ma zupełnie inną wizję futbolu niż ja. Prawdę mówiąc, nigdy nie miałem okazji grać na mojej ulubionej pozycji. Jednak zawsze starałem się dawać z siebie wszystko dla zespołu – zaczął 34-latek.

Pomocnik narzekał także na defensywny styl gry. Zapytany o to, czy cieszy się z odejścia Conte z Napoli, De Bruyne nie gryzł się w język.

– Jeśli o mnie chodzi to tak. […] Latem były obietnice dotyczące stylu, w jakim będziemy grać, ale ostatecznie niewiele z tego wyszło – uważa gwiazdor.

– Piłka nożna musi sprawiać przyjemność, a tego elementu mi niestety brakowało. Nie ma sensu owijać w bawełnę, mamy po prostu różne wizje futbolu. Pod wodzą Conte nigdy niedane mi było zagrać na mojej pozycji – twierdził.

Jeśli chodzi o jego przyszłość, nawet po odejściu Conte, De Bruyne niczego nie obiecuje.

– Został mi jeszcze rok kontraktu, ale chcę o tym porozmawiać. W zeszłym roku dużo mówiło się o tym, jak będziemy grać i co zrobimy, ale nic z tego się nie wyszło – zakończył, powtarzając swoje zdanie na temat stylu gry.

Niewątpliwie ta sytuacja mocno wpłynie na dalsze losy zawodnika. Rozgrywający ma jeszcze rok ważnego kontraktu, ale najpierw o swojej przyszłości chce porozmawiać z władzami klubu. Nowym trenerem zespołu ma zostać Massimiliano Allegri, który również słynie z defensywnego podejścia. W związku z tym fani Napoli muszą liczyć się z nagłym odejściem swojej gwiazdy.