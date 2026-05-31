Jakub Kamiński łączony z głośnym transferem. „To moje marzenie”

Jakub Kamiński został połączony z transferem do Premier League. Teraz sam przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", że chciałby zagrać w tej lidze.

Jakub Kamiński

Kamiński faktycznie trafi do Premier League?!

Jakub Kamiński w ostatnich miesiącach zyskał miano jednego z najlepszych reprezentantów Polski. Skrzydłowy kapitalną formę z FC Koln przełożył na mecze w narodowych barwach. To właśnie w barwach beniaminka Bundesligi błyszczał i zanotował kapitalne występy, po których klub nie miał wątpliwości, że należy go wykupić z zespołu VfL Wolfsburg.

Teraz jednak okazuje się, że Polak znajduje się na celowniku klubów z Premier League. Takie informacje przekazał ostatnio Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”, o czym więcej można przeczytać TUTAJ. Z kolei sam Kamiński w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”, przyznał, że bardzo chciałby trafić do tej ligi.

– To takie moje ciche marzenie, żeby trafić do Premier League i regularnie tam występować. To najlepsza liga na świecie, najwyższa jakość zawodników i największa intensywność. A ja właśnie na niej mocno bazuję, więc finalnie chciałbym tam kiedyś trafić – powiedział Jakub Kamiński w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Jakub Kamiński w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Bez cienia wątpliwości była to jego najlepsza kampania od czasu wyjazdu z Lecha Poznań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego reprezentanta Polski na 17 milionów euro.

