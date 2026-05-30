Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter chce wzmocnić obronę

Sezon 2025/26 w Serie A dobiegł końca. Najlepszą drużyną na Półwyspie Apenińskim okazał się Inter, który wyprzedził Napoli i wrócił na krajowy szczyt, na którym znalazł się w 2024 roku. Nerazzurri zdobyli także Puchar Włoch i sięgnęli po podwójną koronę, natomiast w Lidze Mistrzów zaliczyli spektakularną porażkę z Bodo/Glimt już w 1/16 finału.

Mediolańczycy, którzy w sezonie 24/25 dotarli do finału LM, w następnych rozgrywkach chcą zmazać plamę, wywołaną przez zespół w Norwegii. W tym celu potrzebują wzmocnić kadrę. Jedną z pozycji, która wymaga świeżych sił, jest środek obrony.

Inter analizuje sytuację defensora, który obecnie występuje w Manchesterze City. Ruben Dias jest związany z Obywatelami kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku, jednak to nie oznacza, że wypełni umowę. Enzo Maresca, a więc następca Pepa Guardioli na Etihad, nie widzi w Portugalczyku zawodnika wyjściowego składu. La Gazzetta dello Sport przekonuje, że to zespół prowadzony przez Cristian Chivu może okazać się nowym miejscem pracy 29-latka.