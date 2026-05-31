Jose Mourinho naciska na głośny transfer do Realu Madryt. Chciała go Barcelona

Jose Mourinho miał podpisać już kontrakt z Realem Madryt, a teraz naciska na pierwsze transfery. Jednym z nich jest sprowadzenie Alessandra Bastoniego, którego chciała ostatnio Barcelona. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Debate".

Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho oczekuje transferu Bastoniego

Real Madryt tego lata przejdzie najpewniej jedną z największych rewolucji ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że z drużyną pożegna się wielu zawodników, a nowy szkoleniowiec będzie chciał postawić na liczne transfery. Ma nim być oczywiście Jose Mourinho, który według części źródeł podpisał już kontrakt z Królewskimi. To oznacza, że rozpoczyna się praca związana z okienkiem transferowym.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Debate”, Jose Mourinho naciska na władze Realu Madryt ws. sprowadzenia Alessandra Bastoniego. Portugalczyk oczekuje, że środkowy obrońca będzie jednym z pierwszych dużych wzmocnień i zażegna problemy drużyny w linii obronnej. Jak przekazano, The Special One rozmawiał już z zawodnikiem, którego przecież jeszcze nie tak dawno temu chciała Barcelona i wszystko wskazywało, że kwestią czasu jest ten wielki transfer. Możliwe więc, że Real przechwyci cel Dumy Katalonii.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Łącznie w barwach Interu Mediolan wystąpił niespełna 300 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro. 27-letni reprezentant Włoch z klubem ważny ma kontrakt do czerwca 2028 roku.

