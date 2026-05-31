Cracovia zdementowała plotki nt. nowego prezesa

Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Jacek Klimek nie będzie prezesem Cracovii

Cracovia ma za sobą bardzo dziwny, ale jednocześnie trudny sezon. Wszystko przez fakt, że Pasy jeszcze na początku rozgrywek, ba nawet w kolejnych miesiącach, były jednym z głównych kandydatów do gry w eliminacjach europejskich pucharów. Wszyscy przecież pamiętają głośne słowa Kamila Kosowskiego, który wskazywał zespół spod Wawelu jako ten, który zdobędzie mistrzostwo Polski.

Tymczasem rzeczywistość okazała się bolesna dla fanów Pasów. Do ostatniej ligowej kolejki nie byli oni przecież pewni pozostania w elicie na kolejny sezon. Niemniej finalnie to się udało i drużyna Bartosza Grzelaka wkrótce rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu. W ostatnim czasie jednak w mediach społecznościowych pojawiła się plotka, którą rozpowszechnił użytkownik „Dariusz Ball”, mówiąca o tym, że nowym prezesem Cracovii może zostać Jacek Klimek, znany doskonale z pracy w Stali Mielec.

Na te „doniesienia” zareagował jednak rzecznik Pasów, Kamil Jagodyński, który na platformie X (dawniej Twitter), jasno odpowiedział na spekulacje. „Panu Jackowi życzymy wszystkiego dobrego, ale nie ma żadnego tematu jego pracy w Cracovii” – napisał przedstawiciel Cracovii.

