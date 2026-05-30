Wieczysta zawita do Ekstraklasy? Kupon na finał play-offów 1. Ligi

W niedzielę 31 maja poznamy ostatniego beniaminka Ekstraklasy w sezonie 2026/27. O to miano powalczą ze sobą drużyny Wieczystej Kraków oraz Chrobrego Głogów. W poniższym tekście znajdziesz moją analizę tego starcia oraz propozycję kuponu solo. Życzę przyjemnej lektury.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lucas Piazon w meczu z Polonią Warszawa

Wieczysta Kraków vs Chrobry Głogów

Finał play-offów 1. Ligi o awans do Ekstraklasy odbędzie się o godzinie 20:45 na stadionie Wisły w Krakowie. Arbitrem tego spotkania będzie Karol Arys. Bezpośredni bilans meczów Wieczystej z Chrobrym w tym sezonie wypada na korzyść zespołu z Krakowa, który na wyjeździe wygrał 2:1, a w roli gospodarza zanotował remis 1:1.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wieczysta: trzeci sezon, trzeci awans?

Ekipa z Krakowa staje dziś przed szansą na postawienie ostatniego kroku w drodze do elity. Odkąd właścicielem klubu został Wojciech Kwiecień, jego cele były jasno sprecyzowane i za pomocą ogromnych nakładów finansowych Wieczysta miała z osiedlowego klubiku stać się elementem elity. Po przebiciu się przez 3. Ligę w kampanii 2023/24, Wieczysta co roku notuje awanse. Przed dwoma laty była bowiem w 2. Lidze i w roli beniaminka awansowała na zaplecze Ekstraklasy, a teraz jest już o krok od awansu na najwyższy szczebel. Trener Kazimierz Moskal ma do dyspozycji bardzo solidną i szeroką kadrę, której ogromnym atutem jest ofensywa. Dowodami na to są wygrane 4:1 z Pogonią Grodzisk, 5:1 ze Stalą Rzeszów oraz 3:2 z Polonią Warszawa w niedawnym półfinale. Ewentualny brak awansu byłby więc dla tego zespołu ogromnym rozczarowaniem.

Zobacz nasze inne typy dnia!

Chrobry: o krok od raju

Zespół Chrobrego walczy – podobnie zresztą jak Wieczysta – o swój debiut w Ekstraklasie. Głogowianie już raz byli o krok od raju, ponieważ wzięli udział w finale play-offów w sezonie 2021/22, gdzie jednak przegrali 2-3 z Koroną Kielce. Od tego czasu byli zespołem raczej przeciętnym, aż do teraz, kiedy to ponownie znaleźli się w czołówce i zapewnili udział w play-offach o awans. Drużyna trenera Łukasza Becelli przez cały sezon pokazywała ogromne serce do walki nawet jeśli miewała braki jakościowe, potrafiła je nadrobić zaangażowaniem. Między innymi dzięki niemu wygrała ona półfinałowe starcie z ŁKS-em, tryumfując w serii rzutów karnych. Dziś zadanie – przynajmniej na papierze – ma trudniejsze, lecz na pewno zagra na sto dziesięć procent i zrobi wszystko, by ostatecznie znaleźć się w Ekstraklasie.

Wieczysta Kraków Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 maja 2026 23:00

Co obstawiam?

W tym meczu w roli faworytów wystąpią piłkarze Wieczystej. Mimo iż nie grają oni na swoim właściwym domowym obiekcie, na stadionie Wisły mają spore wsparcie kibiców, dlatego w praktyce mają oni przewagę w tym aspekcie. Chrobry na papierze jest ekipą słabszą i powinien w tym meczu raczej się bronić, dlatego moim typem na ten pojedynek będzie zakład na powyżej 1.5 gola Wieczystej oraz powyżej 5.5 rzutu rożnego tej drużyny. Ekipa trenera Kazimierza Moskala może pochwalić się dużą mocą w ataku i bardzo możliwe, że będzie często naciskać na bramkę Chrobrego, dzięki czemu będzie mieć spore szanse, by przebić obie typowane przeze mnie linie.Taką kombinację możesz znaleźć w zakładce Superbets po kursie 2,40.

Superbet 2.40 Superbets: Wieczysta zdobędzie powyżej 1.5 gola i wykona powyżej 5.5 rzutu rożnego Zagraj!

Mój kupon na niedzielę 31 maja

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.