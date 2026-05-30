Jan Ziółkowski dostał ofertę. Klub z Premier League chce Polaka

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Nottingham Forest celuje w transfer Jana Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski zasilił szeregi AS Roma w sierpniu 2025 roku. Legia Warszawa otrzymała za 20-letniego obrońcę 6,6 mln euro, W swoim pierwszym sezonie we Włoszech rozegrał 23 mecze i zdobył jedną bramkę. Umowa Polaka w rzymskim klubie obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Piłkarz już teraz wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Jak wynika z informacji serwisu siamolaroma.it, Nottingham Forest zamierza spróbować pozyskać młodego obrońcę. Angielski klub od dłuższego czasu monitoruje sytuację Ziółkowskiego.

Roma analizuje różne scenariusze dotyczące przyszłości zawodnika. Według doniesień, Nottingham zaproponowało ofertę na poziomie około 15 milionów euro wraz z bonusami. Propozycja Anglików została jednak uznana przez rzymian za zbyt niską.

Władze Romy ustaliły cenę wyjściową na około 20 milionów euro. Na ten moment nie doszło jeszcze do oficjalnych negocjacji, jednak temat pozostaje otwarty. Różnica między klubami nie wydaje się duża, co może sprzyjać rozmowom. W maju media informowały o zainteresowaniu Ziółkowskim ze strony Newcastle United.

Ziółkowski w październiku zadebiutował w reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban nie powołał obrońcy na zgrupowanie, na którym Biało-Czerwoni zmierzą się w meczach towarzyskich z Ukrainą we Wrocławiu oraz Nigerią w Warszawie.