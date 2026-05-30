Real rusza po nowe gwiazdy. Jeden z kandydatów może wrócić do domu

Real Madryt pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami składu na lato. Tymczasem według informacji przekazanych przez Cope na radarze Królewskich znalazło się trzech zawodników.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Florentino Perez

Transferowa układanka Realu. Cope wskazało trzech kandydatów

Real Madryt nie zwalnia tempa w planowaniu przyszłości zespołu i już analizuje kolejne ruchy transferowe. Jak informuje hiszpańskie radio Cope, władze klubu wytypowały trzech piłkarzy, którzy mogą w najbliższym czasie znaleźć się w gronie głównych celów transferowych Królewskich.

Według doniesień źródła, szczególną uwagę Madrytczyków przykuwa Víctor Munoz. Skrzydłowy jest wychowankiem akademii Królewskich, jednak latem 2025 roku opuścił klub i przeniósł się do Osasuny. Teraz na Santiago Bernabeu mają rozważać jego powrót, dostrzegając dalszy rozwój zawodnika i jego potencjał do gry na najwyższym poziomie.

Na liście obserwowanych graczy znajduje się również Joao Neves. Młody pomocnik Paris Saint-Germain od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy swojego pokolenia. Jego wszechstronność, dojrzałość boiskowa oraz umiejętność kontrolowania tempa gry sprawiają, że regularnie pojawia się w kręgu zainteresowań europejskich gigantów. Jak podaje Cope, Real uważnie monitoruje sytuację Portugalczyka.

Trzecim nazwiskiem wymienianym przez hiszpańskie źródło jest Alessandro Bastoni. Obrońca Interu Mediolan od kilku sezonów należy do ścisłej czołówki defensorów w Europie i od dawna znajduje się na radarze największych klubów. Jego doświadczenie, jakość w rozegraniu piłki oraz stabilność w defensywie czynią go atrakcyjnym kandydatem do wzmocnienia linii obrony Los Blancos.

W ostatnich tygodniach wokół Bastoniego pojawiało się wiele spekulacji. Media informowały między innymi, że Jose Mourinho, którego nazwisko łączono z pracą w Realu, miał osobiście poprzeć transfer włoskiego stopera. Jednocześnie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Barcelony, jednak według wcześniejszych informacji trener katalońskiego klubu Hansi Flick nie był zwolennikiem takiego ruchu.