Legia może stracić swojego podstawowego zawodnika! Chce go klub z Serie A

Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Lazio chce Otto Hindricha z Legii

Legia Warszawa ma za sobą jeden z najtrudniejszych sezonów ostatnich lat. Trzeba właściwie powiedzieć, że Wojskowi przez pierwszą część kampanii byli typowani jako zespół, który może spaść z ligi. Dość powiedzieć, że po rundzie jesiennej, stołeczny klub był w strefie spadkowej. Dlatego też tak mocno należy docenić pracę Marka Papszuna, który odmienił wyniki Legii i do ostatniej kolejki, a nawet minut multiligi, walczył o grę w europejskich pucharach.

Niemniej nie byłoby tych wyników Legii Warszawa także gdyby nie postać Otto Hindricha. Rumuński bramkarz zimą dołączył do zespołu ze stolicy i szybko na stałe wskoczył do podstawowej jedenastki Wojskowych. To właśnie jego bardzo dobra postawa w wielu meczach uratowała zespół. Teraz jednak może odejść. Według informacji przekazanych przez serwis „lazionews.eu”, Otto Hindrich znalazł się na celowniku Lazio. Rzymski zespół szuka nowego bramkarza i 23-latek mógłby pełnić w nim rolę „dwójki”.

Otto Hindrich w tym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zanotował 14 czystych kont. Przy Łazienkowskiej zaliczył 13 z nich. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca maja 2030 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta swojego kraju na 1,3 miliona euro.

