Wielkie zmiany w Widzewie! Robert Dobrzycki wchodzi do gry

11:29, 31. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Michał Rydz oraz Dariusz Adamczuk mają pożegnać się z Widzewem Łódź. Nowym prezesem klubu zostanie Robert Dobrzycki, a dyrektorem sportowym Łukasz Masłowski, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Michał Rydz
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Michał Rydz

Szykują się dwa wielkie odejścia z Widzewa Łódź

Widzew Łódź ma za sobą bardzo trudny i wymagający sezon. Do ostatniej kolejki zespół nie mógł być bowiem pewny utrzymania w PKO Ekstraklasie na kolejną kampanię. Dlatego też wokół klubu pojawiało się wiele spekulacji, które teraz mogą stać się prawdą.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, w Widzewie dojdzie do zmiany na dwóch kluczowych stanowiskach. Z klubem pożegnać ma się dotychczasowy prezes Michał Rydz, którego zastąpi sam Robert Dobrzycki. Właściciel klub chce mocniej kontrolować w ten sposób działalność spółki oraz drużyny. To jednak nie koniec. Odejść z Widzewa ma także Dariusz Adamczuk, a więc dyrektor sportowy klubu. Jego następcą, zgodnie z ostatnimi spekulacjami i sygnałami, zostanie Łukasz Masłowski.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Dyrektor sportowy Jagiellonii związany jest z klubem do 30 czerwca, ale nie będzie pełnił tej funkcji w Łodzi natychmiast po odejściu z Białegostoku. Na jego zatrudnienie będzie trzeba chwilę poczekać. Niemniej trzeba przyznać, że są to ruchy, które mogą zdecydowanie pomóc Widzewowi w nowym sezonie, choć na efekty pracy Masłowskiego z pewnością będzie trzeba poczekać trochę dłużej. Być może nawet kilka okienek. Nadal to jednak kluczowe decyzje personalne na najważniejszych stanowiskach.

Zobacz także: Oskar Pietuszewski rozchwytywany. Chce go finalista Ligi Mistrzów