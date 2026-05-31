Wielkie zmiany w Widzewie! Robert Dobrzycki wchodzi do gry

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Michał Rydz

Szykują się dwa wielkie odejścia z Widzewa Łódź

Widzew Łódź ma za sobą bardzo trudny i wymagający sezon. Do ostatniej kolejki zespół nie mógł być bowiem pewny utrzymania w PKO Ekstraklasie na kolejną kampanię. Dlatego też wokół klubu pojawiało się wiele spekulacji, które teraz mogą stać się prawdą.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, w Widzewie dojdzie do zmiany na dwóch kluczowych stanowiskach. Z klubem pożegnać ma się dotychczasowy prezes Michał Rydz, którego zastąpi sam Robert Dobrzycki. Właściciel klub chce mocniej kontrolować w ten sposób działalność spółki oraz drużyny. To jednak nie koniec. Odejść z Widzewa ma także Dariusz Adamczuk, a więc dyrektor sportowy klubu. Jego następcą, zgodnie z ostatnimi spekulacjami i sygnałami, zostanie Łukasz Masłowski.

Dyrektor sportowy Jagiellonii związany jest z klubem do 30 czerwca, ale nie będzie pełnił tej funkcji w Łodzi natychmiast po odejściu z Białegostoku. Na jego zatrudnienie będzie trzeba chwilę poczekać. Niemniej trzeba przyznać, że są to ruchy, które mogą zdecydowanie pomóc Widzewowi w nowym sezonie, choć na efekty pracy Masłowskiego z pewnością będzie trzeba poczekać trochę dłużej. Być może nawet kilka okienek. Nadal to jednak kluczowe decyzje personalne na najważniejszych stanowiskach.

