Juventus pozyska gwiazdę Realu Madryt? Jest jeden warunek

Juventus chce pozyskać Brahima Diaza. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, wiele może zależeć od innego transferu Realu Madryt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Brahim Diaz może trafić do Juventusu. Włosi liczą na ten scenariusz

Juventus liczy na wywołanie efektu domina na rynku transferowym. Wszystko ma zależeć od przyszłości Nico Paza, który stał się absolutną rewelacją Serie A w barwach Como.

Młody Argentyńczyk trafił tam z akademii La Fabrica, ale Real Madryt zagwarantował sobie klauzule odkupu. Wszystko wskazuje na to, że klub chętnie sprowadziłby tego piłkarza z powrotem na Santiago Bernabeu.

Na taki scenariusz po cichu liczy włoski gigant. Powrót wychowanka miałby sprawić, że hiszpański klub byłby bardziej skłonny do negocjacji w sprawie Brahima Diaza. Jest to transferowy cel Luciano Spallettiego.

Szkoleniowiec szuka bowiem kreatywnego pomocnika, który może wesprzeć ofensywę. Reprezentant Maroka wydaje się idealnym kandydatem, tym bardziej że doskonale zna włoską ligę z czasów gry w Milanie.

W tym sezonie 26-latek rozegrał 42 spotkania dla Królewskich, zdobywając dwa gole oraz notując dziewięć asyst. Umowa z klubem wygasa w 2027 roku, więc dla Los Blancos nadchodzące lato to ostatnia okazja na zarobienie sporych pieniędzy. Dlatego też chętnie mogą przystąpić do negocjacji, jeśli sprowadzą na jego miejsce Nico Paza.

Taki układ może okazać się korzystny dla wszystkich zaangażowanych stron. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych miesiącach.

