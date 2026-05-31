Raków nie chce go wykupić. Odejdzie po pół roku

10:27, 31. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  planetnogomet.si

Raków Częstochowa najprawdopodobniej opuści opcję wykupu Mitja Ilenicia z zespołu New York City. Pomocnik zagrał dla Medalików sześć spotkań. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "planetnogomet.si".

Dawid Kroczek
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Skrzydłowy po pół roku opuści Raków

Raków Częstochowa minione rozgrywki zakończył dopiero na czwartym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Dla wielu to wynik poniżej oczekiwań. Kibice Medalików liczyli bowiem, że uda się zdobyć przynajmniej medal, a najlepiej to i mistrzostwo Polski. Tymczasem poza przeciętnym wynikiem w lidze, przegrali oni także mecz o Puchar Polski, co definitywnie skazuje ten sezon na straty.

Dlatego też spodziewać można się, że Raków w letnim okienku transferowym przejdzie spore zmiany. Wiadomo już, że zespół w nowej kampanii prowadzić będzie nadal Dawid Kroczek, ale kadra ulegnie zmianie. Jednym z graczy, który pożegna się z klubem spod Jasnej Góry jest Mitja Ilenic, który był wypożyczony z zespołu New York City. Według informacji przekazanych przez serwis „planetnogomet.si”, Raków nie ma zamiaru skorzystać z opcji wykupu i pomocnik odejdzie z Polski po pół roku wypożyczenia.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mitja Ilenic do Rakowa Częstochowa trafił pod koniec stycznia 2026 roku. W tym czasie zdołał dla klubu rozegrał sześć spotkań, w których zanotował dokładnie zero goli i zero asyst. 21-letni skrzydłowy na koncie ma 20 spotkań w młodzieżowej reprezentacji Słowenii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

Zobacz także: Jakub Kamiński łączony z głośnym transferem. „To moje marzenie”