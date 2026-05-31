Raków nie chce go wykupić. Odejdzie po pół roku

Dawid Kroczek

Skrzydłowy po pół roku opuści Raków

Raków Częstochowa minione rozgrywki zakończył dopiero na czwartym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Dla wielu to wynik poniżej oczekiwań. Kibice Medalików liczyli bowiem, że uda się zdobyć przynajmniej medal, a najlepiej to i mistrzostwo Polski. Tymczasem poza przeciętnym wynikiem w lidze, przegrali oni także mecz o Puchar Polski, co definitywnie skazuje ten sezon na straty.

Dlatego też spodziewać można się, że Raków w letnim okienku transferowym przejdzie spore zmiany. Wiadomo już, że zespół w nowej kampanii prowadzić będzie nadal Dawid Kroczek, ale kadra ulegnie zmianie. Jednym z graczy, który pożegna się z klubem spod Jasnej Góry jest Mitja Ilenic, który był wypożyczony z zespołu New York City. Według informacji przekazanych przez serwis „planetnogomet.si”, Raków nie ma zamiaru skorzystać z opcji wykupu i pomocnik odejdzie z Polski po pół roku wypożyczenia.

Mitja Ilenic do Rakowa Częstochowa trafił pod koniec stycznia 2026 roku. W tym czasie zdołał dla klubu rozegrał sześć spotkań, w których zanotował dokładnie zero goli i zero asyst. 21-letni skrzydłowy na koncie ma 20 spotkań w młodzieżowej reprezentacji Słowenii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

