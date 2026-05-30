Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (31.05.2026)

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: typy i kursy na finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jedna z tych drużyn w przyszłym sezonie zadebiutuje w elicie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 20:45.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 maja 2026 21:01

Przed nami wielki finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy, w którym Wieczysta Kraków zmierzy się z Chrobrym Głogów. Ekipa z Małopolski, która zakończyła sezon Betclic 1. Ligi na 3. lokacie w tabeli, w półfinale pokonała Polonię Warszawa 3:2. Z kolei zespół z Dolnego Śląska, który finiszował na 4. pozycji w stawce, wyeliminował ŁKS Łódź po serii rzutów karnych (1:1, 5:4). Stawką niedzielnego spotkania będzie nie tylko miejsce w elicie, ale także pierwsza w historii promocja jednego z tych klubów na najwyższy poziom rozgrywkowy. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 20:45.

Typuję zwycięstwo Wieczystej Kraków już w regulaminowym czasie gry oraz tym samym awans drużyny Żółto-Czarnych do PKO BP Ekstraklasy. Uważam, że małopolski zespół dysponuje zdecydowanie silniejszą oraz bardziej jakościową kadrą niż Chrobry Głogów, co powinno znaleźć odzwierciedlenie na boisku. Mój typ: wygrana Wieczystej Kraków.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów, sytuacja kadrowa

Przed finałem baraży o awans do Betclic 1. Ligi problemy kadrowe ma Wieczysta Kraków. W zespole gospodarzy zabraknie bowiem Aleksandara Djermanovicia, który w poprzednim spotkaniu obejrzał czerwoną kartkę i musi pauzować za zawieszenie. W drużynie gości nie odnotowano natomiast żadnych potwierdzonych absencji, dlatego ekipa przyjezdnych powinna przystąpić do meczu w optymalnym składzie.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Obie drużyny przystępują do finału baraży po bezpośrednim starciu sprzed tygodnia. Przypomnijmy, że Wieczysta Kraków zremisowała 1:1 z Chrobrym Głogów w ostatniej kolejce Betclic 1. Ligi. Wcześniej ekipa Żółto-Czarnych rozgromiła Stal Rzeszów aż 5:1, a zespół Pomarańczowo-Czarnych zanotował cenne zwycięstwo 3:2 nad Zniczem Pruszków. Oba kluby pokazały więc dobrą formę tuż przed play-offami.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów, historia

Historia bezpośrednich spotkań Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów jest bardzo krótka, ponieważ wymienione kluby mierzyły się ze sobą zaledwie trzy razy. Bilans tych pojedynków zdecydowanie przemawia na korzyść małopolskiej drużyny, która odniosła dwa zwycięstwa, natomiast jedno starcie zakończyło się remisem. Co ciekawe, dolnośląski zespół nie wygrał jeszcze ani jednego meczu z tą krakowską ekipą.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Wieczystej Kraków wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Chrobrego Głogów to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Wieczysta Kraków Chrobry Głogów 1.65 4.40 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 maja 2026 21:01

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów, przewidywane składy

Wieczysta: Mikułko – Fila, Olsson, Pazdan, Pestka – Gajos, Piazon, Maigaard – Miki Villar, Semedo – Feiertag

Chrobry: Arndt – Kozajda, Grić, Mazur, Lis – Bonecki, Mandrysz – Ibe-Torti, Bartlewicz, Laskowski – Strózik

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Pojedynek Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Potyczkę w ramach Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 20:45.

