Barcelona może sprzedać dwóch zawodników. Chce ich francuski gigant

10:13, 31. maja 2026
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona rozpoczęła przebudowę składu z przytupem. Jak podaje Mundo Deportivo, po sfinalizowaniu transferu Anthony’ego Gordona przyszedł czas na pożegnanie kilku rezerwowych zawodników.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado opuści Barcelonę? Może dołączyć do Ansu Fatiego

FC Barcelona musi pilnie wygenerować dochód, aby zrealizować główny cel transferowy, jakim jest Julian Alvarez. Pomóc w tym może Ansu Fati, który jest bliski przejścia do AS Monaco za około 11 milionów euro. Jednak według doniesień klub z Księstwa podczas spotkania z agentem Jorge Mendesem wyraził zainteresowanie jeszcze jednym zawodnikiem Blaugrany.

Na stole pojawiło się mianowicie nazwisko Marca Casado, który ze względu na ogromną konkurencję w środku pola nie może liczyć na miejsce w pierwszym składzie. Stąd też francuski kierunek wydaje się dla niego dobrą szansą na uratowanie piłkarskiej kariery. Wychowanek La Masii mógłby znowu grać u boku Fatiego i rozwijać się pod okiem nowego trenera, Filipe Luisa.

Niemniej jednak hiszpański pomocnik nie narzeka na brak zainteresowania, ponieważ ma także oferty z Arabii Saudyjskiej oraz kilku solidnych klubów z Europy. Ekipa z Ligue 1 może natomiast zaoferować mu regularną grę w europejskich pucharach i walkę o miejsce w czołówce w lidze TOP5.

Dla 22-latka najważniejsza jest regularna gra. Teraz zawodnik musi dokładnie przeanalizować wszystkie opcje pod kątem sportowym i finansowym.

