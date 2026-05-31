Barcelona może sprzedać dwóch zawodników. Chce ich francuski gigant

Marc Casado opuści Barcelonę? Może dołączyć do Ansu Fatiego

FC Barcelona musi pilnie wygenerować dochód, aby zrealizować główny cel transferowy, jakim jest Julian Alvarez. Pomóc w tym może Ansu Fati, który jest bliski przejścia do AS Monaco za około 11 milionów euro. Jednak według doniesień klub z Księstwa podczas spotkania z agentem Jorge Mendesem wyraził zainteresowanie jeszcze jednym zawodnikiem Blaugrany.

Na stole pojawiło się mianowicie nazwisko Marca Casado, który ze względu na ogromną konkurencję w środku pola nie może liczyć na miejsce w pierwszym składzie. Stąd też francuski kierunek wydaje się dla niego dobrą szansą na uratowanie piłkarskiej kariery. Wychowanek La Masii mógłby znowu grać u boku Fatiego i rozwijać się pod okiem nowego trenera, Filipe Luisa.

Niemniej jednak hiszpański pomocnik nie narzeka na brak zainteresowania, ponieważ ma także oferty z Arabii Saudyjskiej oraz kilku solidnych klubów z Europy. Ekipa z Ligue 1 może natomiast zaoferować mu regularną grę w europejskich pucharach i walkę o miejsce w czołówce w lidze TOP5.

Dla 22-latka najważniejsza jest regularna gra. Teraz zawodnik musi dokładnie przeanalizować wszystkie opcje pod kątem sportowym i finansowym.

