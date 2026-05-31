Totti dostał ofertę. To może być wielki powrót legendy Romy

10:41, 31. maja 2026
Źródło: La Gazzetta dello Sport

Francesco Totti może znów trafić do AS Romy. Jak donosi serwis La Gazzetta dello Sport, kluczową rolę w tym procesie odgrywa Gian Piero Gasperini.

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Francesco Totti

Francesco Totti zakończył piłkarską karierę w 2017 roku. Potem przez krótki czas pracował w strukturach AS Romy. Odszedł jednak stamtąd w 2019 roku, ponieważ czuł się traktowany jedynie jak maskotka i nie miał realnej władzy.

Teraz jednak sytuacja uległa zmianie ze względu na plany aktualnego szkoleniowca. Gian Piero Gasperini bardzo chce mieć legendarnego zawodnika w swoim sztabie. Trener uważa, że były kapitan będzie idealnym łącznikiem między drużyną a dyrekcją klubu. W ten sam sposób wcześniej miał działać Claudio Ranieri, ale po konflikcie ze szkoleniowcem został zwolniony.

Dodatkowo w sprawę zaangażowały się władze klubu. Wcześniej proponowały Tottiemu funkcję ambasadora na stulecie zespołu w 2027 roku. Pomimo tego trener mocno naciska na znacznie poważniejszą rolę dla legendy. Włoch miałby blisko współpracować z nowym dyrektorem sportowym. Tę funkcję ma objąć Tony D’Amico, który ostatnio zdecydował się na opuszczenie Atalanty.

Taka współpraca ma pomóc zespołowi. Bez wątpienia powrót mistrza świata z 2006 roku wywoła entuzjazm wśród kibiców. Jednak na ostateczne decyzje trzeba jeszcze chwilę poczekać.

