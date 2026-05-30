To trzeci beniaminek Serie A. Ekspresowy powrót na szczyt

08:45, 30. maja 2026
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Serie A właśnie poznała ostatniego beniaminka sezonu 2026/27. Jest nim Monza. Klub ze Stadio Brianteo wraca do włoskiej elity po zaledwie rocznej absencji.

AC Monza - US Catanzaro
Tiziano Ballabio/ Alamy Na zdjęciu: AC Monza - US Catanzaro

Serie A: to pełny skład nowego sezonu

W sezonie 2025/26 w Serie B najlepsza okazała się Venezia, która wyprzedziła Frosinone. To właśnie te dwa zespoły wywalczyły bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. O trzecie miejsce w Serie A w barażach walczyło aż sześć drużyn – Monza, Palermo, Catanazaro, Modena, Juve Stabia i Avellino.

W finale trzystopniowych play-offów doszło do starcia trzeciej i piątej najlepszej ekipy sezonu zasadniczego. O tym, kto zagra w krajowej elicie, decydował dwumecz Monza – Catanazaro. W pierwszej odsłonie rywalizacji lepsi okazali się Biancorossi, którzy na wyjeździe triumfowali po golach Hernaniego i Giuseppe Caso.

W rewanżu Aquile del sud, a więc Orły Południa, odpowiedziały takim samym wynikiem (trafienia Felipa Jacka i Ruggero Frosininiego). Jednak w tym przypadku remis nie oznaczał dogrywki – awansem premiowana jest ekipa, która zajęła wyższe miejsce w ligowych zmaganiach. W ten sposób Monza wraca do Serie A po zaledwie rocznej przerwie.

