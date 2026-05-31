Brazylia – Panama: typy, kursy, zapowiedź (31.05.2026)

Brazylia - Panama: typy i kursy na mecz towarzyski reprezentacji. Początek rywalizacji już w niedzielę (31 maja) o godzinie 23:30.

Brazylia – Panama, typy bukmacherskie

W późny niedzielny wieczór będziemy mogli obejrzeć w akcji reprezentację Brazylii, która przygotowuje się do nadchodzących Mistrzostw Świata 2026. Tego dnia podopieczni Carlo Ancelottiego zmierzą się przed własną publicznością z Panamą w towarzyskim meczu. Dla Canarinhos będzie to kolejna okazja do sprawdzenia różnych wariantów taktycznych oraz przetestowania zawodników, którzy mogą odegrać ważne role podczas mundialu. Panama z kolei stanie przed szansą rywalizacji z jednym z największych faworytów do zdobycia mistrzostwa świata. Goście z pewnością będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony, jednak to Brazylijczycy przystąpią do tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta

Ja uważam, że w tym meczu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Brazylia – Panama, ostatnie wyniki

Reprezentacja Brazylii niespecjalnie imponowała formą w swoich ostatnich meczach. W pięciu ostatnich spotkaniach Canarinhos odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Senegalem oraz 3:1 z Chorwacją), zaliczyli jeden remis (1:1 z Tunezją), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z Japonią i 1:2 z Francją).

Panama z kolei ma nieco lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Goście niedzielnego pojedynku odnieśli również dwa zwycięstwa (3:0 z Salwadorem oraz 2:1 z RPA), ale zaliczyli dwa remisy (1:1 z Boliwią i 1:1 z RPA), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Meksykiem).

Brazylia – Panama, historia

Rywalizacja Brazylii z Panamą nie należy do najczęściej oglądanych na arenie międzynarodowej. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą zaledwie kilka razy, a zdecydowanie lepszym bilansem mogą pochwalić się Canarinhos, którzy niemal zawsze przystępowali do tych spotkań w roli wyraźnego faworyta. Różnica potencjału między obiema drużynami jest bardzo duża. Brazylia to pięciokrotny mistrz świata i jedna z najbardziej utytułowanych reprezentacji w historii futbolu, podczas gdy Panama dopiero od niedawna regularnie zaznacza swoją obecność na największych turniejach. Mimo to dla panamskich piłkarzy starcia z tak renomowanym rywalem zawsze stanowią wyjątkowe wydarzenie i cenne doświadczenie.

Brazylia – Panama, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest reprezentacja Brazylii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Canarinhos, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.12. W przypadku zwycięstwa Panamy natomiast sięga nawet 18.0.

Brazylia – Panama, kto wygra?

Brazylia – Panama, przewidywane składy

Brazylia: Alisson – Wesley, Bremer, Leo Pereira, Alex Sandro – Bruno Guimaraes, Casemiro – Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius – Cunha

Panama: Mosquera – Harvey, Escobar, Andrade – Murillo, Godoy, Davis, Gutierrez – Rodiguez, Diaz, Fajardo Nelson

Brazylia – Panama, transmisja meczu

Spotkanie Brazylia – Panama nie będzie dostępny do obejrzenia zarówno w polskiej telewizji, jak i w usługach online.

