Jagiellonia postawi na zagranicznego dyrektora za Masłowskiego?!

Łukasz Masłowski

Jagiellonia sięgnie po następcę Masłowskiego z zagranicy?

Jagiellonia Białystok tego lata przejdzie z całą pewnością spore zmiany. Wszystko wskazuje na to, że dla kibiców Dumy Podlasia jeden z najtrudniejszych momentów ostatnich sezonów. To oczywiście głównie przez fakt, że już poinformowano o odejściu Łukasza Masłowskiego, który z klubem pożegna się wraz z końcem czerwca. Poza tym nie jest pewna także przyszłość Adriana Siemieńca, który wzbudza zainteresowanie innych ekip w Europie. A gdyby tego było mało, to przecież kadra zespołu wymaga zdecydowanych ruchów.

Dlatego też z pewnością wiele będzie się działo i nie może dziwić, że władze klubu poszukują kogoś, kto szybko – mówiąc kolokwialnie – ogranie sytuację. Kandydatów na nowego dyrektora sportowego jest kilku, w ostatnim czasie padało głównie nazwisko Jarosława Gambala, ale teraz pojawiła się nowa opcja. Według informacji przekazanych przez Damiana Domitrza z „Polsatu Sport”, w grze są także zagraniczne kandydatury do pracy w Jagiellonii.

– Jagiellonia coraz bardziej sonduje zagraniczne opcje na stanowisko dyrektora sportowego. W grę wchodzi duże piłkarskie nazwisko, ale nie chodzi o byłego, wybitnego piłkarza. Nie trzeba szukać daleko, spójrzcie w dół mapy. Odzywają się też Anglicy, ale na Dana Ashwortha nie liczcie. Zagranica jest jednak grana. Spływają stamtąd oferty – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

