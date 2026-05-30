Slot wyleciał z Liverpoolu i trafił pod lupę giganta. W tym klubie ma pracować

Arne Slot bardzo szybko może wrócić na trenerską karuzelę. Po zwolnieniu z Liverpoolu stał się faworytem do pracy w gigancie Serie A. Jego kandydaturę rozpatruje AC Milan - twierdzi Sacha Tavolieri.

Slot kandydatem na nowego trenera Milanu

Prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło w sobotę (30 maja) w gabinetach na Anfield Road. Niespodziewanie w mediach pojawił się komunikat, że Arne Slot odchodzi z klubu. Kontrakt z trenerem został rozwiązany po bardzo słabym sezonie, w którym Liverpool zajął tylko 5. miejsce w Premier League. Nie tylko do wyników zespołu można było się przyczepić. Styl gry również pozostawiał wiele do życzenia.

Liverpool szybko wybrał następcę Slota, ponieważ ma nim zostać Andoni Iraola. Jaka przyszłość czeka holenderskiego szkoleniowca? Otóż okazuje się, że on także może szybko stanąć na nogi. Zgodnie z najnowszymi informacjami jest łączony z gigantem Serie A.

Jak poinformował Sacha Tavolieri, kandydatura 47-latka jest poważnie rozważana przez AC Milan. Mediolańczycy szukają nowego trenera, po tym, jak po zaledwie jednym sezonie zdecydowali się zwolnić Maxa Allegriego. Zmiana na ławce to jednak nie wszystko, ponieważ Rossoneri zwolnili jeszcze prezesa i dyrektora sportowego. Nową osobą odpowiedzialną za transfery ma zostać Ramon Planes.

Oprócz Slota w kontekście Milanu i nowego trenera przewijają się inne nazwiska. Z klubem łączeni są m.in. Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick, Andoni Iraola, Antonio Conte czy Xavi Hernandez. Rossoneri miniony sezon zakończyli na 5. miejscu w lidze. W przyszłych rozgrywkach europejskich pucharów zagrają więc w Lidze Europy.