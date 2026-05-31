Oskar Pietuszewski rozchwytywany. Chce go finalista Ligi Mistrzów

10:57, 31. maja 2026
Jakub Fudali
Arsenal jest jednym z tych klubów, który mocno zabiega o Oskara Pietuszewskiego. Skrzydłowy jednak spokojnie podchodzi o ewentualnego odejścia z Porto, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Oskar Pietuszewski ma za sobą najlepsze miesiące w piłkarskiej karierze, która rozwija się w wielkim tempie i trudno wskazać, gdzie może się zatrzymać w przyszłości. Wejście reprezentanta Polski do FC Porto zachwyciło wszystkich nie tylko w Polsce, ale i w Portugalii, a w kolejnych meczach tylko podkreślał dobrą formę. Nie może więc dziwić, że coraz częściej mówi się w kontekście skrzydłowego o zainteresowaniu mocniejszych klubów.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, o Oskara Pietuszewskiego poważnie zabiega jeden z finalistów tegorocznej Ligi Mistrzów, a więc Arsenal. Ten ruch z pewnością byłby wielkim transferem, ale sam zawodnik spokojnie podchodzi do tematu i najpewniej nie będzie decydować się na sensacyjne ruchy.

Oferty za Oskara Pietuszewskiego już są, ale sam zawodnik się im opiera. Gdybyśmy wymienili wszystkie największe kluby z poszczególnych krajów, to te oferty dla Oskara i chęć zatrudnienia go są. Niemcy – wiadomo. Francja – wiadomo. Włochy – również wiadomo. Anglia – tam kilka klubów jest zainteresowanych – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale „Meczyki.pl”.

Oskar Pietuszewski w minionym już sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował sześć asyst. Dla FC Porto ten 18-letni zawodnik wystąpił już blisko 20 razy i trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. Dwukrotny reprezentant Polski ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2031 roku.

