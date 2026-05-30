Man United przygotował listę życzeń. Jest na niej polski napastnik!

Na zdjęciu: Michael Carrick

Pięciu snajperów na radarze Manchesteru United

Manchester United zamierza stworzyć zabójczy duet napastników i odciążyć grającego obecnie na szpicy Benjamina Sesko. Zespół opuścić może Joshua Zirkzee, który po bardzo słabym sezonie ma przenieść się do ligi włoskiej. Stąd też na liście życzeń angielskiego giganta znalazło się pięć dużych nazwisk.

Pierwszym wyborem za rozsądną kwotę jest Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace, który słynie ze swoich dobrych warunków fizycznych. Jednak marzeniem działaczy pozostaje Victor Osimhen, który ma za sobą dobry czas w Galatasaray. Nigeryjski snajper jest szybki i regularnie zdobywa gole.

Dodatkowo klub wnikliwie bada sytuację Dusana Vlahovicia. Serbski napastnik nie przedłużył jeszcze umowy z Juventusem, ale o podpis gwiazdora walczy także Bayern Monachium.

Kolejną, bardzo ciekawą z perspektywy polskich kibiców opcją jest Robert Lewandowski, który z klubem Old Trafford jest łączony przez media od pewnego czasu. 37-latek, który opuszcza Barcelonę, mógłby pomóc swoim doświadczeniem i mentalnością. Jak podaje źródło, polski napastnik miałby być krótkoterminowym rozwiązaniem, podobnie do dawnego transferu Zlatana Ibrahimovicia.

Ostatnim kandydatem na liście jest rewelacyjny nastolatek z Bournemouth, Eli Junior Kroupi. Francuz cały czas się jednak rozwija, więc byłaby opcja na przyszłość.

