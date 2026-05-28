Allegri blisko nowego klubu! Ma przejąć giganta Serie A

Max Allegri wytrzymał na stanowisku trenera AC Milanu zaledwie jeden sezon. W przyszłym sezonie ma prowadzić inną drużynę. Jak podaje Fabrizio Romano, włoski taktyk jest o krok od Napoli.

AC Milan skończył miniony sezon dopiero na 5. miejscu w tabeli Serie A. W efekcie nie spełnili celu postawionego przez zarząd, jakim był awans do Ligi Mistrzów. Muszą się zadowolić jedynie grą w Lidze Europy, co nie zostało przyjęte przez kibiców zbyt dobrze. Dodatkowo po wszystkim nastąpiła seria zwolnień. Pracę stracili prezes, dyrektor sportowy oraz Max Allegri.

Allegri wytrzymał na stanowisku zaledwie jeden sezon. Stery w Milanie ponownie objął w lipcu 2025 roku. Po słabym sezonie podjęto decyzję, że drużyna wymaga nowego kierunku. Nazwisko następcy włoskiego szkoleniowca nie zostało jeszcze podane.

W międzyczasie kolejnego wyzwania szuka również 58-latek. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Allegri spotkał się z Aurelio De Laurentiisem. Omawiana miała zostać potencjalna współpraca, a doświadczony taktyk miałby przejąć Napoli. Sam zainteresowany zgodził się na dwuletni kontrakt do połowy 2028 roku, jeśli to wybór padnie na niego. Ostatnio z klubem pożegnał się Antonio Conte.

Allegri to bardzo doświadczony trener. W przeszłości dwukrotnie prowadził Juventus w latach 2014-2019 i 2021-2024 oraz Milan w latach 2010-2014 i 2025-2026. W CV ma także pracę w takich klubach jak Cagliari, Sassuolo czy Lecco.

Napoli poprzedni sezon zakończyło na 2. miejscu w Serie A, więc w przyszłej kampanii zagrają w Lidze Mistrzów.