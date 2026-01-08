Inter ucieka, Napoli i Milan gubią punkty. Podsumowanie 19. kolejki Serie A

Serie A zakończyła pierwszą część sezonu. W środku tygodnia odbyła się 19. kolejka, w której wiele się działo. Inter Mediolan zachował fotel lidera, a SSC Napoli i AC Milan przez wpadkę zostali w tyle w wyścigu o scudetto. Oto podsumowanie 19. kolejki Serie A.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni i Piotr Zieliński

Podsumowanie 19. kolejki Serie A

Pierwsza runda spotkań w Serie A dobiegła właśnie końca. Na półmetku rozgrywek nie ma wyraźnego faworyta do zdobycia scudetto, co dobrze wróży na resztę kampanii. Pomiędzy Interem Mediolan, który zajmuje 1. miejsca, a Como, które plasuje się na 6. miejscu jest różnica tylko dziewięciu punktów. Zapowiada się więc zacięta walka do samego końca nie tylko o mistrzostwo, ale także Ligę Mistrzów i pozostałe europejskie puchary. Wyrównana jest również walka o utrzymanie, w którą sensacyjnie wplątała się Fiorentina. Pomiędzy 11. w tabeli Sassuolo a Pisą, zajmującą ostatnie miejsce jest jedenaście punktów różnicy.

Co działo się w 19. kolejce Serie A? Była to wyjątkowa seria gier, ponieważ ani jeden gospodarz nie wygrał swojego meczu. We wszystkich dziesięsiu spotkaniach lepsi byli goście lub drużyny dzieliły się punktami.

We wtorek odbyły się trzy spotkania. Wszystkie wygrali przyjezdni, a na dodatek zachowali czyste konto. 19. kolejkę otworzył mecz Pisa – Como, gdzie długo utrzymywał się remis. Wszystkie trzy bramki padły dopiero po 68. minucie, a na dodatek gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego. Bez problemów komplet punktów zdobyła również AS Roma. Mecz nie powalał na kolana, ale najważniejsze było dla rzymian cenne zwycięstwo. Z trzech punktów cieszył się także Juventus po ostatniej wpadce, zrewanżował się, pokonując Sassuolo (3:0).

Środa z Serie A to przede wszystkim mecz Nicoli Zalewskiego, Piotra Zielińskiego i Jakuba Piotrowskiego. Wszyscy reprezentanci Polski mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Atalanta pokonała Bolognę (2:0), a Zalewski był blisko kolejnej asysty. Co więcej, Palladino chwalił go za fantastyczną grę na nowej pozycji. Inter w składzie z Zielińskim wygrał z Parmą, a pomocnik spędził na boisku 22 minuty. Z ławki wszedł również Jakub Piotrowski, a Udinese pokonało Torino (2:1). Punkty zgubiło Napoli, przez co strata do lidera wzrosła do czterech punktów.

Na koniec w czwartek odbyły się dwa mecze. Najpierw Cremonese zremisowało z Cagliari (2:2), choć byli o krok od zwycięstwa. A w ostatnim meczu AC Milan sensacyjnie zgubił punkty w rywalizacji z Genoą. Rossoneri zremisowali (1:1), wyrównując dopiero w doliczonym czasie gry po golu Rafaela Leao. Końcówka spotkania dostarczyła niesamowitych emocji. Rzut karny na zwycięstwo zmarnował Nicolae Stanciu.

Wyniki spotkań w 19. kolejce Serie A:

Pisa 0:3 Como

Lecce 0:2 Roma

Sassuolo 0:3 Juventus

Bologna 0:2 Atalanta

Napoli 2:2 Werona

Lazio 2:2 Fiorentina

Parma 0:2 Inter

Torino 1:2 Udinese

Cremonese 2:2 Cagliari

Milan 1:1 Genoa

Jedenastka 19. kolejki Serie A

Butez – Ramon, Ziółkowski, Ostigard – Dimarco, Cataldi, Fagioli, Locatelli, Di Lorenzo – Krstović, David

W ostatniej kolejce wśród najlepszych zawodników wyróżniliśmy Piotra Zielińskiego. Tym razem na miejsce wśród najlepszych piłkarzy w 19. kolejce zasłużył Jan Ziółkowski. Reprezentant Polski zagrał na zero z tyłu, nie popełniał błędów i był opoką defensywy AS Romy. Włoskie media były zachwycone jego występem, uznając go za jednego z najważniejszych graczy na boisko w meczu z Lecce. Oprócz niego w defensywie na wyróżnienie zasłużył również inny młody obrońca – Jacobo Ramon. Hiszpan pomógł zachować Como czyste konto, notując aż trzynaście udanych interwencji w defensywie. W polu karnym rywala raz oddał celny strzał na bramkę. Wybitne zawody rozegrał także Leo Ostigard, który powstrzymał wraz z Genoą faworyzowany AC Milan. Jako bramkarz na wyróżnienie zasłużył Jean Butez, który nie tylko zachował czyste konto, ale również obronił rzut karny w kluczowym momencie spotkania.

Na wahadłach w jedenastce kolejki znaleźli się dobrze znani Fede Dimarco i Giovanni Di Lorenzo. Obaj reprezentanci Włoch zdobyli po golu, a także byli obecni w kluczowych akcjach zarówno w ataku, jak i obronie. Tercet środkowych pomocników to Danilo Cataldi, Nicolo Fagioli i Manuel Locatelli. Ten pierwszy otworzył wynik meczu Lazio – Fiorentina po świetnie rozegranej dwójkowej akcji z Vecino. Z kolei Fagioli w tym samym spotkaniu dwoił się i troił w środku pola, napędzając ataki Violi, a jego wysiłki zostały nagrodzone asystą. Po raz kolejny fakt, że jest kluczowym piłkarzem Juventusu, udowodnił Manuel Locatelli. Włoch zanotował aż 126 kontkatów z piłką, wykonał 105 dokładnych podań na 93% skuteczności, a także zaliczył kilka udanych interwencji w obronie i był aktywny w ataku.

Dobry mecz ma za sobą Jonathan David, który oprócz asysty przy golu Mirettiego, zdobył także gola. Kanadyjczyk ma na swoim koncie dopiero dwie bramki w Serie A, a taki występ jak ten z Sassuolo może mu pomóc rozwinąć skrzydła. Swego rodzaju przełamanie zaliczył także Nikola Krstović. Napastnik z Czarnogóry w meczu z Bologną podwoił swój dorobek strzelecki w tym sezonie. La Dea pokonała Rossoblu (2:0), a obie bramki zdobył właśnie Krstović, który niestety opuścił boisko z kontuzją w 77. minucie.