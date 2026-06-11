Reprezentant Polski rozchwytywany. „Piłkarz z ogromnym potencjałem”

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Wójcik opuści Cracovię? Zainteresowanie jest ogromne

Cracovia ma za sobą sezon pełen rozczarowań. Do pewnego momentu wydawało się, że może nawet powalczyć o europejskie puchary. Runda wiosenna w wykonaniu zespołu była natomiast fatalna i o niemal nie zakończyła się spadkiem do pierwszej ligi. Pasy do ostatniej kolejki nie były pewne utrzymania w Ekstraklasie, finalnie zajmując w tabeli 13. miejsce.

Teraz nadchodzi nowe rozdanie. Wśród kibiców optymizmu jest niewiele, bowiem Cracovia tego lata może zostać osłabiona. Media od pewnego czasu spekulują na temat sprzedaży najbardziej wartościowych piłkarzy. W tym gronie znajduje się oczywiście Oskar Wójcik, świeżo upieczony reprezentant Polski.

Czołowy defensor minionego sezonu może opuścić Ekstraklasę. Cracovia już zimą otrzymywała za niego wysokie oferty, ale wówczas nie była gotowa na rozstanie. Wójcik sam myśli o transferze i nie wyklucza przeprowadzki w trakcie letniego okienka. Działacz krakowskiego klubu Murat Colak potwierdza, że 22-latek najprawdopodobniej zostanie sprzedany w przypadku atrakcyjnej finansowo i sportowo oferty.

– Wójcik to nasz wspaniały zawodnik i bardzo go wspieramy. Nie ukrywam, jest bardzo duże zainteresowanie nim. To piłkarz z ogromnym potencjałem. Jest w swoim najlepszym okresie. Już w zimie były za niego bardzo dobre oferty. Chcemy być w stosunku do niego fair. Jeśli przyjdzie super oferta, zarówno dobra dla klubu jak i dla Oskara, to z pewnością ją rozważymy – wytłumaczył wiceprezes Cracovii w wywiadzie dla portalu Weszło.com.