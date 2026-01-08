Zalewski błyszczy po zmianie pozycji. Tak nazwał go trener Atalanty

Nicola Zalewski wrócił do wyjściowej jedenastki, ale jako ofensywny pomocnik. W ostatnich meczach był wyróżniającą się postacią Atalanty. Polaka po ostatnim spotkaniu chwalił Raffaele Palladino.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski błyszczy jako ofensywny pomocnik w Atalancie

Nicola Zalewski pod koniec grudnia wskoczył ponownie do wyjściowego składu Atalanty. Raffaele Palladino postawił na niego od pierwszych minut w meczach z Interem Mediolan, AS Romą i Bologną. W każdym ze spotkań reprezentant Polski pokazał się z dobrej strony, czym zasłużył na pochwały nie tylko ze strony włoskich mediów, ale również trenera La Dei.

Co ciekawe, Zalewski w starciach z Romą i Bologną zagrał na innej pozycji niż dotychczas. Tym razem był ustawiony w roli ofensywnego pomocnika, a nie wahadłowego. Podobny manewr w przeszłości stosował Daniele De Rossi, gdy Polak grał w zespole z Rzymu. Przesunięcie 23-latka okazało się strzałem w dziesiątkę, a Palladino po ostatnim meczu w lidze nie mógł przestać go chwalić.

– Zalewski jest nieprzewidywalny, inteligentny, może grać również jako piąty pomocnik. Ma znakomite umiejętności techniczne, świetne strzały i podania. Bardzo podoba mi się, jak interpretuje tę rolę. Jest wszechstronny i dobrze się zaadaptował – powiedział Raffaele Palladino, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Na ten moment Zalewski w roli ofensywnego pomocnika to tylko rozwiązanie tymczasowe. Atalanta nie może korzystać z Ademoli Lookmana, który przebywa na Pucharze Narodów Afryki. Nie wiadomo, co będzie, gdy Nigeryjczyk wróci do klubu. W tym sezonie polski piłkarz urodzony w Tivoli wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, strzelił jedną bramkę i zaliczył trzy asysty.