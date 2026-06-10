Milan może stracić największą gwiazdę. Mundial kluczowy

Christian Pulisic stoi przed jednym z najważniejszych momentów swojej kariery. Gwiazda Milanu liczy, że dobry występ na mistrzostwach świata pomoże jej wyjaśnić przyszłość klubową i przyciągnąć zainteresowanie nowych zespołów.

FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

Coraz więcej znaków zapytania wokół Pulisicia

Christian Pulisic pozostaje ważną postacią Milanu, ale jego przyszłość w klubie nie jest już tak oczywista jak jeszcze kilka miesięcy temu. Właściciel Rossonerich Gerry Cardinale wielokrotnie podkreślał, że chciałby zatrzymać reprezentanta USA i uczynić go jednym z symboli projektu na kolejne lata.

Problemem pozostają jednak negocjacje dotyczące nowego kontraktu. Pulisic oczekuje zarobków przekraczających pięć milionów euro netto za sezon, a rozmowy od dłuższego czasu nie przynoszą przełomu. Dodatkowym utrudnieniem jest brak osoby odpowiedzialnej za kwestie sportowe, która mogłaby prowadzić negocjacje w imieniu klubu.

Według „Corriere dello Sport” amerykański zawodnik polecił swoim przedstawicielom rozpoczęcie poszukiwań nowych możliwości poza Włochami. Piłkarz liczy, że udany mundial zwiększy zainteresowanie jego osobą i poszerzy listę potencjalnych kierunków transferowych.

Na decyzje może wpłynąć również sytuacja Milanu. Klub drugi sezon z rzędu nie zagra w Lidze Mistrzów, dlatego nie można wykluczyć sprzedaży jednego z najcenniejszych zawodników. Według włoskich mediów oferta przekraczająca 30 milionów euro mogłaby zostać poważnie rozważona.

Pulisic trafił do Mediolanu latem 2023 roku za około 20 milionów euro. W ciągu trzech sezonów rozegrał 134 spotkania, zdobył 42 bramki i zanotował 27 asyst. Teraz wiele wskazuje na to, że jego najbliższa przyszłość może zależeć od występów na mistrzostwach świata oraz dalszego przebiegu rozmów z Milanem.