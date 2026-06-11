Olise znów łączony z hitowym transferem! Tym razem nie Real

Michael Olise znów jest łączony z hitowym transferem. Do tej pory przymierzany go do Realu Madryt. Teraz gwiazdą Bayernu Monachium interesuje się PSG - informuje „L’Equipe”

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

PSG wchodzi do walki o Olise

Michael Olise szykuje się do mistrzostw świata jako lider reprezentacji Francji. Po znakomitym sezonie chce poprowadzić swoją drużynę narodową do sukcesu, jakim oczywiście byłoby końcowe zwycięstwo. Wokół skrzydłowego wciąż jest głośno, jeśli chodzi o jego klubową przyszłość. W ostatnich dniach media intensywnie łączyły go z transferem do Realu Madryt. Ostatecznie okazało się, że Florentino Perez zapowiadał złożenie oferty za kogoś innego – Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Nie oznacza to jednak, że Bayern Monachium może spać spokojnie. „L’Equipe” ujawnia, że do batalii o Olise włącza się Paris Saint-Germain, które po dwóch kolejnych triumfach w Lidze Mistrzów chce zdominować europejskie rozgrywki na lata. Luis Enrique uważa, że jest w ofensywie miejsce na jeszcze jedną gwiazdę światowego formatu i mógłby zostać nią właśnie Francuz.

Na dzisiaj nie ma tematu sprzedaży Olise. Bayern nie zamierza pozbywać się swojej wielkiej gwiazdy, utrzymując korzystną pozycję negocjacyjną – ma z zawodnikiem ważną umowę do 2029 roku. Mimo tego, na Allianz Arena coraz poważniej myślą o nowym porozumieniu, oczywiście korzystniejszym finansowo dla samego Francuza. W tym momencie Olise nie rozważa przeprowadzki, ale mogłoby się to zmienić, gdyby Real lub PSG skusiły go wizją znacznie lepszych zarobków lub sportowej perspektywy.