Śląsk Wrocław ogłosił pierwszy letni transfer. Duże doświadczenie

Śląsk Wrocław ogłosił pierwszy letni transfer po powrocie do Ekstraklasy. Drużynę wzmocnił Grzegorz Tomasiewicz, który do tej pory występował dla Piasta Gliwice.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Śląsk sprowadził pomocnika z dużym doświadczeniem

Śląsk Wrocław wrócił do Ekstraklasy po zaledwie rocznej absencji. Zakończył sezon pierwszej ligi na drugim miejscu w tabeli, ustępując jedynie Wiśle Kraków. Wrocławianie liczą, że tak słaby sezon, zakończony spadkiem do pierwszej ligi, już się nie powtórzy. Kibice oczekują jakościowych wzmocnień.

W czwartek Śląsk sfinalizował pierwszy letni transfer. Drużynę zasilił Grzegorz Tomasiewicz, który opuścił Piasta Gliwice po wygaśnięciu kontraktu. Z beniaminkiem Ekstraklasy podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Śląsk tym samym stawia na doświadczenie. 30-latek ma na koncie blisko 200 meczów w Ekstraklasie. Dla Piasta grał w latach 2022-2026, a wcześniej reprezentował Stal Mielec, Arkę Gdynia czy Pogoń Siedlce. Miniony sezon zakończył z bilansem 34 występów w lidze oraz Pucharze Polski.

– Chcemy jak najlepiej przygotować naszą kadrę na powrót do Ekstraklasy. Niezbędni są w tym zawodnicy, którzy znają tę ligę jak własną kieszeń. Oprócz doświadczenia Grzegorz Tomasiewicz na pewno znacznie podniesie poziom rywalizacji w środkowej linii. To ruch, dzięki któremu będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni – przekazał dyrektor sportowy Rafał Grodzicki przy okazji ogłoszenia transferu.