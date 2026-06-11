Śląsk Wrocław ogłosił pierwszy letni transfer. Duże doświadczenie

14:25, 11. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław ogłosił pierwszy letni transfer po powrocie do Ekstraklasy. Drużynę wzmocnił Grzegorz Tomasiewicz, który do tej pory występował dla Piasta Gliwice.

Grzegorz Tomasiewicz
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Śląsk sprowadził pomocnika z dużym doświadczeniem

Śląsk Wrocław wrócił do Ekstraklasy po zaledwie rocznej absencji. Zakończył sezon pierwszej ligi na drugim miejscu w tabeli, ustępując jedynie Wiśle Kraków. Wrocławianie liczą, że tak słaby sezon, zakończony spadkiem do pierwszej ligi, już się nie powtórzy. Kibice oczekują jakościowych wzmocnień.

W czwartek Śląsk sfinalizował pierwszy letni transfer. Drużynę zasilił Grzegorz Tomasiewicz, który opuścił Piasta Gliwice po wygaśnięciu kontraktu. Z beniaminkiem Ekstraklasy podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Śląsk tym samym stawia na doświadczenie. 30-latek ma na koncie blisko 200 meczów w Ekstraklasie. Dla Piasta grał w latach 2022-2026, a wcześniej reprezentował Stal Mielec, Arkę Gdynia czy Pogoń Siedlce. Miniony sezon zakończył z bilansem 34 występów w lidze oraz Pucharze Polski.

– Chcemy jak najlepiej przygotować naszą kadrę na powrót do Ekstraklasy. Niezbędni są w tym zawodnicy, którzy znają tę ligę jak własną kieszeń. Oprócz doświadczenia Grzegorz Tomasiewicz na pewno znacznie podniesie poziom rywalizacji w środkowej linii. To ruch, dzięki któremu będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni – przekazał dyrektor sportowy Rafał Grodzicki przy okazji ogłoszenia transferu.

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