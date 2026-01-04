Zieliński z golem, Zalewski błysnął, bójka na Olimpico. Podsumowanie 18. kolejki Serie A

Serie A zbliża się do połowy sezonu, a 18. kolejka dostarczyła kilku ciekawych wydarzeń. W meczu Lazio - Napoli byliśmy świadkami aż trzech czerwonych kartek. Z kolei z perspektywy polskiego kibica świetne zawody rozegrał Nicola Zalewski i Piotr Zieliński. Nie brakowało także superrezerwowych w postaci Moise Keana czy Alieu Njie. Oto podsumowanie 18. kolejki Serie A.

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Podsumowanie 18. kolejki Serie A – Inter obronił fotel lidera

Za nami 18. kolejka Serie A, która w miniony weekend rozkręcała się powoli, ale finalnie dostarczyła wielu wrażeń. Szczególnie emocjonująca była niedziela, gdzie zaczęło się od bójki na Stadio Olimpico, potem Moise Kean strzelił na wagę drugiego zwycięstwa Fiorentiny w tym sezonie w rozgrywkach ligowych, a na koniec błysnął Piotr Zieliński i Lautaro Martinez.

Wróćmy jednak do piątkowego meczu, czyli Cagliari – Milan. Spotkanie samo w sobie nie porywało, ale miało wiele punktów pobocznych. Jednym z nich był m.in. powrót Maxa Allegriego na Unipol Domus, a drugim debiut nowego napastnika Rossonerich – Niclasa Fullkruga. Mediolańczycy razili nieskutecznością, ale finalnie zdobyli komplet punktów, wygrywając (1:0) po golu Rafaela Leao.

Sobota z Serie A nie zachwyciła. Bramek było jak na lekarstwo, ale za to byliśmy świadkami dużej niespodzianki. Juventus będąc wyraźnym faworytem zgubił punkty z Lecce, remisując (1:1). Szanse na zwycięstwo Starej Damy zmarnował Jonathan David, nie wykorzystując rzutu karnego. W efekcie TOP3 oddaliło się jeszcze bardziej, a trzeba pamiętać, że Turyńczycy mają o jeden mecz rozegrany więcej.

Punktami podzieliły się także Genoa i Pisa oraz Sassuolo i Parma. Skromnie wygrało Como, które pokonało Udinese dzięki bramce Lucasa Da Cunhy. Atalanta w hicie kolejki wygrała z Romą (1:0) po golu Giorgio Scalviniego. Świetne zawody w barwach La Dei rozegrał Nicola Zalewski. Jego grą zachwycony był szkoleniowiec Raffaele Palladino, który komplementował Polaka.

Najwięcej emocji przyniosła niedziela, która rozpoczęła się od zwycięstwa Napoli z Lazio. Pod koniec meczu na murawie doszło do awantury pomiędzy Marusiciem, a Mazzocchim, których rodzielać musiał Antonio Conte. W efekcie sędzia pokazał dwie czerwone kartki, a wcześniej wyrzucony został za kolejny faul Tijjani Noslin.

𝐃𝐄𝐒𝐙𝐂𝐙 𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐎𝐍𝐘𝐂𝐇 𝐊𝐀𝐑𝐓𝐄𝐊 𝐖 𝐉𝐄𝐃𝐍𝐄𝐉 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐈! 🟥🟥🟥



Popularne DYMY 😮‍💨 pod koniec meczu Lazio – Napoli 👀 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/qg3KwXRZ3C — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 4, 2026

Przełomowym momentem było z pewnością zdobycie kompletu punktów Violi. Podopieczni Paolo Vanolego wygrali z Cremonese (1:0), odnosząc dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie Serie A. Tym samym w końcu opuścili ostatnie miejsce w tabeli ligowej. Pewną wygraną zaliczyło także Torino, które wygrało z Hellasem Werona (3:0).

18. kolejka Serie A została zwieńczona spotkaniem Inter – Bologna. Mecz na Giuseppe Meazza upłynął pod znakiem dominacji Nerazzurrich. Golem po atomowym uderzeniu popisał się Piotr Zieliński. Z kolei ważny moment przeżył także Lautaro Martinez. Gol Argentyńczyka sprawił, że kapitan Il Biscione notuje 7. sezon z rzędu z dwucyfrową liczbą bramek w klubie.

Wyniki meczów 18. kolejki Serie A:

Cagliari 0:1 Milan

Como 1:0 Udinese

Genoa 1:1 Pisa

Sassuolo 1:1 Parma

Juventus 1:1 Lecce

Atalanta 1:0 Roma

Lazio 0:2 Napoli

Fiorentina 1:0 Cremonese

Werona 0:3 Torino

Inter 3:1 Bologna

Jedenastka 18. kolejki Serie A

Audero – Van der Brempt, Djimsiti, Ismajli, Spinazzola – Politano, Zieliński, Modrić, Yildiz – Njie, Lautaro

Kto zasłużył na wyróżnienie w 18. kolejce Serie A? Z pewnością był to Alieu Njie, czyli młody napastnik Torino, który pojawił się na boisku dopiero w 83. minucie meczu. Choć rozegrał tylko kilka minut, to zdążył nie tylko zanotować asystę, ale także zdobyć bramkę. Za takie wejście smoka zdecydowanie należy się miejsce w jedenastce kolejki. Drugi napastnik wyróżniony to Lautaro Martinez. Argentyńczyk dwoił się i troił w spotkaniu z Bologną. Finalnie jego wysiłki zapewniły nie tylko zwycięstwo, ale także przyniosły mu gola i asystę.

Będąc przy Interze z pewnością trzeba wyróżnić Piotra Zielińskiego. Autor pierwszego gola dla Nerazzurrich oraz kluczowy piłkarz w środku pola. Parę środkowych pomocników w jedenastce 18. kolejki Serie A stworzył z Luką Modriciem, który ponownie dał pokaz niesamowitych umiejętności w grze z piłką przy nodze. 92% celnych podań, z czego trzy kluczowe oraz tytaniczna praca w obronie. Na skrzydłach błyszczeli Matteo Politano, który dwukrotnie asystował, a także Kenan Yildiz. Turek był utrapieniem obrońców Cagliari, notując aż 10 udanych dryblingów i kreując kilka groźnych akcji.

Z spośród obrońców na wyróżnienie zasłużył m.in. Leonardo Spinazzola. Do zdobytego gola dołożył również pewną grę w obronie, przyczyniając się do czystego konta Napoli. Na boku obrony błysnął także Ignace Van der Brempt. Belg zaliczył osiem udanych interwencji, co miało wpływ na czyste konto, ale również podłączał się w ataki Como, a jeden z nich zakończył asystą przy zwycięskim golu. Jako stoperów wyróżniliśmy Berata Djimisitiego i Ardiana Ismajliego.

Duży problem stanowiła pozycja bramkarza. Kandydatów do jedenastki kolejki było co najmniej dwóch: Emil Audero i Wladimiro Falcone. Ostatecznie wybór padł na golkipera Cremonese, choć jego zespół przegrał, wynik mógł być znacznie gorszy. Gdyby nie Indonezyjczyk goście mogli stracić kilka bramek. 28-latek zanotował siedem skutecznych interwencji, z czego trzy strzały były z obrębu pola karnego.