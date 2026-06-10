LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan i Ivan Provedel osiągnęli porozumienie

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym dokona zmiany na pozycji bramkarza. Yann Sommer wkrótce opuści Stadio Giuseppe Meazza, a klub rozmawia z jego następcą. Nicolo Schira poinformował, że lada moment do zespołu Cristiana Chivu może trafić nowy golkiper. Nerazzurri osiągnęli bowiem porozumienie z Ivanem Provedelem, który na co dzień jest związany z Lazio.

Włoski dziennikarz przekazuje, że trwa właśnie spotkanie Interu Mediolan z przedstawicielami bramkarza. Poznaliśmy nawet szczegóły przyszłej umowy. Otóż kontrakt Włocha ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Nerazzurrim pozostaje teraz negocjacje z klubem z Rzymu. A to wcale nie będzie takim prostym zadaniem.

Inter Mediolan i Lazio utrzymują bliskie relacje. Zarówno kibicowskie, jak i klubowe. Nerazzurri mogą liczyć na drobne ustępstwa ze strony Biancocelestich, ale negocjacje z Claudio Lotito nigdy nie należą do najprostszych. Choć zespół z Rzymu w ostatnich okienkach jest rozkupowany, to wielokrotnie inne zespoły miały właśnie problem z rozmowami z władzami stołecznego klubu.

Ivan Provedel w poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań między słupkami Lazio. Włoski bramkarz zdołał 12-krotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.