Wisła Kraków ma priorytet transferowy. Trwają zaawansowane rozmowy

Wisła Kraków prowadzi zaawansowane rozmowy ws. transferu nowego obrońcy. Chodzi o niejakiego Maxence'a Maisonneuve. Informacje w tej sprawie jako pierwszy podał Goal.pl, a teraz potwierdził je serwis "walfoot.be".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Biała Gwiazda coraz bliżej transferu defensora

Wisła Kraków ma za sobą niezwykle emocjonujący sezon, który udało się zakończyć na pierwszym miejscu w tabeli Betclic 1. ligi. Dzięki temu Biała Gwiazda po czterech latach przerwy znów zagra na boiskach PKO Ekstraklasy. Jak ujawniono, pierwszym meczem w elicie po powrocie będzie niezwykle ciekawa rywalizacja z GKS-em Katowice. Więcej na temat terminarza nowego sezonu naszej ligi można przeczytać TUTAJ.

Wiadomo jednak, że ekipa Mariusza Jopa ma walczyć nie tylko o utrzymanie, ale i o coś więcej. Dlatego też pomóc w tym mają transfery nowych zawodników. Jednym z nich jest Maxence Maisonneuve z belgijskiego La Louviere. O tym ruchu już kilka dni temu jako pierwszy informował na naszych łamach Piotr Koźmiński, ale teraz serwis „walfoot.be” nie dość, że potwierdził zainteresowanie, to dodał, że trwają zaawansowane rozmowy transferowe. To może oznaczać, że kwestią czasu jest osiągnięcie porozumienia.

Maxence Maisonneuve w minionym sezonie rozegrał w sumie 34 spotkania, w których zanotował jedną asystę. 27-letni środkowy obrońca poza aktualnym pracodawcą grał jeszcze dla Olympic Charleroi oraz ekip z rodzimego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia rosłego defensora na 600 tysięcy euro.

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