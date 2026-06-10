Chelsea i Arsenal mogą obejść się smakiem. Juventus podjął decyzję

Juventus jasno określił swoje stanowisko wobec zainteresowania jednym z jego zawodników. Konkretne informacje ujawnił dziennikarz Nicolo Schira na platformie X.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Walka o Kenana Yildiza? Juventus wysłał jasny sygnał do Premier League

Juventus nie pozostawił żadnych wątpliwości w sprawie przyszłości Kenana Yildiza. Jak przekazał Nicolo Schira na platformie X, działacze Starej Damy odpowiedzieli Chelsea oraz Arsenalowi, dając do zrozumienia, że młody reprezentant Turcji nie jest na sprzedaż i pozostaje jednym z kluczowych elementów projektu sportowego klubu.

Według informacji opublikowanych przez dziennikarza londyńskie kluby sondowały możliwość sprowadzenia 21-latka. Zarówno Chelsea, jak i Arsenal miały wykazywać duże zainteresowanie piłkarzem, jednak Juventus od początku prezentował jednoznaczne stanowisko.

Kenan Yildiz w Turynie jest postrzegany jako jedna z największych gwiazd obecnej kadry oraz zawodnik, wokół którego klub chce budować przyszłość. Z tego powodu nawet atrakcyjne finansowo propozycje nie skłoniły władz Bianconerich do rozpoczęcia negocjacji dotyczących transferu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za pozostaniem zawodnika w Turynie jest jego długoterminowa umowa. Kontrakt Kenana Yildiza z Juventusem obowiązuje aż do 2030 roku, co daje klubowi komfortową pozycję w kontekście ewentualnych rozmów transferowych. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 70 milionów euro.

Wszystko wskazuje więc na to, że mimo zainteresowania ze strony ekip z Premier League, Kenan Yildiz pozostanie w Juve. Kibice ekipy z Allianz Stadium nadal będą mogli oglądać jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników europejskiego futbolu.