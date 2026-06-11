Grupa L MŚ 2026: terminarz i godziny. Grupa Anglii i Chorwacji na mundialu

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Grupa L mistrzostw świata 2026

W grupie L znalazło się dwóch wyraźnych faworytów, czyli Anglia oraz Chorwacja. Stawkę uzupełnią Ghana i Panama.

Anglia dysponuje fantastycznym składem i powinna bić się na mundialu o końcowy triumf. Thomas Tuchel podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, ustalając personalia, ale to wciąż bardzo mocna drużyna z dużą ilością gwiazd światowego formatu. Tylko raz w historii reprezentacja Anglii świętowała triumf na mistrzostwach świata – w 1966. W Katarze dotarła natomiast do ćwierćfinału, a cztery lata wcześniej zajęła czwarte miejsce.

Chorwacja na dwóch poprzednich mundialach potrafiła sprawić wielką sensację – to wicemistrz świata z 2018 roku oraz trzecia drużyna na turnieju w Katarze. Jak będzie tym razem? Oczywiście powtórzenie tego sukcesu graniczy z cudem, ale Chorwaci dysponują dużym doświadczeniem i zdążyli już potwierdzić, że na turniejach reprezentacyjnych radzą sobie świetnie.

Ghana notuje świetny okres, bowiem od 2006 roku tylko raz nie dostała się na mistrzostwa świata. W tym roku postara się o powtórzenie swojego dotychczas największego sukcesu, jakim jest awans do ćwierćfinału podczas turnieju w RPA.

Dla Panamy awans na tegoroczne mistrzostwa świata jest drugim w historii. Zadebiutowała w 2018 roku, gdzie odpadła w fazie grupowej. Trudno jej będzie przebić ten wynik, bowiem jej grupowi rywale są z najwyższej półki.

Terminarz i godziny meczów

Grupa L Mistrzostw Świata 2026 zainauguruje hitowym starciem pomiędzy Anglią a Chorwacją. Być może od tego wyniku zależeć będzie, kto zajmie pierwsze miejsce w tabeli. W ramach trzeciej kolejki oba mecze zostaną rozegrane o godzinie 23:00.