Raków finalizuje transfer młodej gwiazdy z Betclic 1. ligi!

Raków Częstochowa sprowadzi Oliwiera Kwiatkowskiego z Polonii Bytom. Pierwszoligowy talent był na celowniku wielu klubów. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków sprowadzi utalentowanego gracza, którego chciało wiele zespołów

Raków Częstochowa ma za sobą wymagający sezon. Medaliki w pierwszej jego części doskonale sobie radziły i w pewnym momencie wydawało się, że na dobre włączają się do gry o mistrzostwo Polski. Z czasem jednak, a właściwie to po odejściu Marka Papszuna, drużyna straciła dobrą formę i przez ten fakt finalnie końcowo zajęła tylko czwartą pozycję w tabeli PKO Ekstraklasy, przegrywając po drodze finał Pucharu Polski.

Wszyscy liczą jednak na to, że nowe rozgrywki będą dla nich lepsze, a pomóc w tym mają transfery. Jednym z nich będzie sprowadzenie utalentowanego zawodnika z pierwszoligowej Polonii Bytom. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym zawodnikiem Rakowa zostanie Oliwier Kwiatkowski. O skrzydłowego walczyło w ostatnim czasie wiele zespołów, w tym Wisła Kraków czy Pogoń Szczecin.

Oliwier Kwiatkowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował dwie asysty. W przeszłości 21-letni skrzydłowy pochodzący z Sosnowca grał także w barwach Polonii na poziomie 2. ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 400 tysięcy euro. Na jego koncie są cztery występy w kadrze do lat 20.

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