Ekstraklasa opublikowała terminarz. Znamy daty derbów Krakowa

W sezonie 2026/2027 na poziomie Ekstraklasy zagrają aż trzy drużyny z Krakowa. Wisła wraca do elity po czterech latach, a Wieczysta wystąpi tam po raz pierwszy. Znamy terminarz derbów Krakowa.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków - Wieczysta Kraków

Wisła z Cracovią dopiero w listopadzie

Ekstraklasa w sezonie 2026/2027 zapowiada się ciekawie w szczególności dla Krakowa, który będzie miał na najwyższym poziomie rozgrywkowym aż trzech swoich przedstawicieli. Wisła po czterech latach wróciła do elity, zaś Wieczysta zwyciężyła w barażach i osiągnęła historyczny sukces – nigdy dotąd nie miała okazji zagrać na tak wysokim szczeblu. W Ekstraklasie utrzymała się ponadto Cracovia, która nie była tego pewna do ostatniej kolejki.

W czwartek poznaliśmy oficjalny terminarz nadchodzącego sezonu Ekstraklasy. Czeka nas oczywiście sześć derbowych meczów w Krakowie. Rywalizacja o prym w mieście rozpocznie się już w piątej kolejce, kiedy to Cracovia podejmie przed własną publicznością Wieczystą. W następnej kolejce Wieczysta znów rozegra derbowy mecz, tym razem z Wisłą. Oba te spotkania planowo mają odbyć się jeszcze w sierpniu.

Oczywiście kibice w szczególności wyczekują potyczki Wisły z Cracovią. Do takowej dojdzie dopiero w listopadzie – w 14. kolejce Biała Gwiazda zagra na własnym terenie z Pasami.

Rewanżowe mecze zaplanowano po przerwie zimowej. Wieczysta w 22. kolejce rozegra domowy mecz z Cracovią, a w 23. domowy również z Wisłą. Rewanż pomiędzy Cracovią a Wisłą będzie miał miejsce na początku maja – w ramach 31. kolejki.

Wszystko wskazuje na to, że Wieczysta swoje domowe mecze będzie rozgrywać na Synerise Arena Kraków, czyli obiekcie, który na co dzień użytkuje Wisła.