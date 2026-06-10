Inter coraz bliżej transferu. Jest zgoda piłkarza i trwają negocjacje

08:40, 10. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy przed nowym sezonem. Według Sky Sport mediolański klub jest coraz bliżej pozyskania zawodnika, który znalazł się na szczycie listy życzeń.

Cristian Chivu
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Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter naciska w sprawie Soleta

Inter wytypował Oumara Soleta jako główny cel do wzmocnienia środka obrony. Obrońca Udinese od kilku tygodni znajduje się pod obserwacją mistrzów Włoch, a rozmowy dotyczące jego transferu nabierają tempa.

Jak informuje Sky Sport, 9 czerwca był bardzo ważnym dniem w negocjacjach. Doszło do kontaktów z agentami francuskiego piłkarza, a jednocześnie rozpoczęto konkretne rozmowy z Udinese. Obie strony pracują nad wypracowaniem porozumienia, choć nadal istnieją różnice dotyczące kwoty transferu.

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Początkowo klub z Udine stawiał bardzo wysokie wymagania finansowe. Obecnie oczekuje około 25 milionów euro za swojego zawodnika. Inter próbuje jednak obniżyć tę kwotę i liczy na zamknięcie transakcji za około 20 milionów euro. Pierwsza oferta mediolańczyków miała wynosić od 15 do 17 milionów euro.

W siedzibach obu klubów panuje optymizm dotyczący powodzenia negocjacji. Inter ma już zgodę samego piłkarza i skupia się teraz na osiągnięciu porozumienia z Udinese. Solet był jednym z najlepszych zawodników zespołu w minionym sezonie. 26-letni Francuz rozegrał 31 spotkań i zdobył dwie bramki.

Choć były zawodnik Salzburga pozostaje numerem jeden na liście życzeń Interu, Nerazzurri analizują także inne opcje na wszelki wypadek. W ostatnich tygodniach z Mediolańczykami łączeni byli również Muharemović, Mancini oraz Gila.