Inter coraz bliżej transferu. Jest zgoda piłkarza i trwają negocjacje

Inter intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy przed nowym sezonem. Według Sky Sport mediolański klub jest coraz bliżej pozyskania zawodnika, który znalazł się na szczycie listy życzeń.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter naciska w sprawie Soleta

Inter wytypował Oumara Soleta jako główny cel do wzmocnienia środka obrony. Obrońca Udinese od kilku tygodni znajduje się pod obserwacją mistrzów Włoch, a rozmowy dotyczące jego transferu nabierają tempa.

Jak informuje Sky Sport, 9 czerwca był bardzo ważnym dniem w negocjacjach. Doszło do kontaktów z agentami francuskiego piłkarza, a jednocześnie rozpoczęto konkretne rozmowy z Udinese. Obie strony pracują nad wypracowaniem porozumienia, choć nadal istnieją różnice dotyczące kwoty transferu.

Początkowo klub z Udine stawiał bardzo wysokie wymagania finansowe. Obecnie oczekuje około 25 milionów euro za swojego zawodnika. Inter próbuje jednak obniżyć tę kwotę i liczy na zamknięcie transakcji za około 20 milionów euro. Pierwsza oferta mediolańczyków miała wynosić od 15 do 17 milionów euro.

W siedzibach obu klubów panuje optymizm dotyczący powodzenia negocjacji. Inter ma już zgodę samego piłkarza i skupia się teraz na osiągnięciu porozumienia z Udinese. Solet był jednym z najlepszych zawodników zespołu w minionym sezonie. 26-letni Francuz rozegrał 31 spotkań i zdobył dwie bramki.

Choć były zawodnik Salzburga pozostaje numerem jeden na liście życzeń Interu, Nerazzurri analizują także inne opcje na wszelki wypadek. W ostatnich tygodniach z Mediolańczykami łączeni byli również Muharemović, Mancini oraz Gila.