Juventus chce bramkarza z Premier League za darmo. Nowy cel

Juventus przyspiesza działania na rynku transferowym i skupia się na pozyskaniu nowego bramkarza. Według Sky Sport klub jest bardzo blisko ważnego porozumienia.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus wykonał ważny krok w sprawie Martineza

Juventus przygotowuje się do kolejnego sezonu pod wodzą Luciano Spallettiego i chce wzmocnić obsadę bramki. W ostatnich tygodniach klub analizował kilka możliwości. Wśród kandydatów pojawiali się Alisson Becker, Jan Oblak oraz Lucas Chevalier. Ostatecznie część tych opcji okazała się zbyt trudna do realizacji. Liverpool nie zamierzał rozstawać się z Alissonem. Pozostali kandydaci wiązali się natomiast z wysokimi kosztami.

Władze klubu uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie Emiliano Dibu Martinez z Aston Villi. Argentyński bramkarz został uznany za zawodnika, który może wnieść do zespołu doświadczenie oraz cechy przywódcze. To właśnie ten profil najbardziej odpowiada obecnym potrzebom drużyny. Sky Sport informuje, że w sprawie zawodnika pojawił się istotny postęp.

Jak przekazano, Juventus jest coraz bliżej sfinalizowania porozumienia z otoczeniem piłkarza. Według informacji osiągnięto już praktycznie porozumienie dotyczące warunków współpracy. Martinez miał zaakceptować wizję przedstawioną przez włoski klub. Bramkarz jest gotowy podpisać trzyletni kontrakt. Miałby przy tym zarabiać mniej niż obecnie w Aston Villa, gdzie inkasuje około dziewięciu milionów euro.

Teraz przed Juventusem pozostaje kolejny etap negocjacji. Klub musi dojść do porozumienia z Aston Villa, która wysoko ocenia wartość swojego zawodnika. Kontrakt Martineza obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Juventus chciałby pozyskać bramkarza bez ponoszenia kosztów odstępnego ze względu na wiek Argentyńczyka. Nie wiadomo jednak, czy angielski klub zgodzi się na takie rozwiązanie.