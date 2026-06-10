Juventus skupia się na pozyskaniu nowego bramkarza. Stara Dama osiągnęła już porozumienie z Emiliano Martinezem. Włochom pozostało jedynie dogadać się z Aston Villą - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Emiliano Martinez o krok od Juventusu

Juventus w zeszłym sezonie miał olbrzymi problem na pozycji bramkarza, więc tego lata klub planuje wzmocnić tę pozycję. Stara Dama była już dogadana z Alissonem Beckerem. Ale na przeszkodzie stanął im Juventus. Teraz Gianluca Di Marzio ogłosił, że Turyńczycy osiągnęli porozumienie z innym golkiperem. Bliski przeprowadzki na Allianz Stadium jest Emiliano Martinez z Aston Villi.

Włoski dziennikarz zdradza, że mistrz świata jest gotowy na przeprowadzkę do Juventusu. Do pełni szczęścia Starej Damie brakuje zatem porozumienia z Aston Villą. A to wcale nie będzie takim prostym zadaniem. Bianconeri nie chcą bowiem spełniać oczekiwań finansowych angielskiego zespołu. Włosi liczą, że Argentyńczyk zostanie sprowadzony za niższą kwotę.

Emiliano Martinez już od dawna chce opuścić Aston Villę i spróbować nowych wyzwań. Jednak nikt nie spodziewał się, że argentyński bramkarz dogada się z Juventusem. Zwłaszcza, że jego obecny pracodawca będzie grał w Lidze Mistrzów, a włoski klub zakwalifikował się tylko do Ligi Europy. Czas pokaże, czy Stara Dama finalnie dogada się z The Villans w kwestii transferu.

Emiliano Martinez w poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania między słupkami Aston Villi. Mistrz świata zdołał 14-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.