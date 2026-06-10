Transferowy hit w Serie A? Inter i Lazio szykują wielką wymianę

Inter Mediolan i Lazio mogą przeprowadzić hitową transakcję wewnątrz Serie A. Kluby mogą wymienić się piłkarzami. Do zespołu mistrza Włoch trafiłby Nicolo Rovella, a w drugą stronę powędrowałby Davide Frattesi - informuje "Il Messaggero".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Claudio Lotito oraz Beppe Marotta

Nicolo Rovella do Interu, a Davide Frattesi w Lazio? Możliwa głośna wymiana

W Serie A trwa jedno najgorętszych okienek transferowych w ostatnich latach. Włoskie kluby szykują ciekawe wzmocnienia, a tymczasem najciekawsze doniesienia przekazuje serwis „Il Messaggero”. Otóż Inter Mediolan może wymienić się z Lazio piłkarzami. Nicolo Rovella trafiłby pod skrzydła Cristiana Chivu, natomiast Davide Frattesi przeniósłby się do stolicy Italii.

Nicolo Rovella oddala się od Lazio. Reprezentant Italii czuje, że to odpowiedni moment, aby wykonać duży krok w piłkarskiej karierze. Inter Mediolan ma tego świadomość i spróbuje pozyskać pomocnika Biancocelestich. Plan Nerazzurrich polega jednak na wymianie. Do transakcji miałby zostać włączony Davide Frattesi, który znajduje się na wylocie z drużyny mistrza kraju.

Co ciekawe, Davide Frattesi urodził się w Rzymie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Lazio, ale jako młody chłopak zdecydował się na przenosiny do AS Romy. Nicolo Rovella z kolei był niegdyś związany z Juventusem. Gdyby doszło do jego przenosin do Interu Mediolan, to fani Starej Damy nie daliby mu żyć podczas derbów.

Do wymiany jeszcze daleka droga. Na ten moment padły pierwsze luźne propozycje. Taka transakcja byłaby jednak dobrym ruchem dla obu zawodników i klubów.