Manchester United szuka wzmocnień w pomocy. Jak się okazuje, ich trop ponownie prowadzi do Serie A. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Fisayo Dele-Bashiru z Lazio - przekazuje "Sky Sports News".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Fisayo Dele-Bashiru wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Głównym celem Manchesteru United na letnie okienko transferowe jest wzmocnienie środka pola. Angielskiemu klubowi udało już się w zasadzie dokonać pierwszego ruchu. Do zespołu wkrótce trafi Ederson. Tymczasem okazuje się, że nie jest to jedyny pomocnik, który może zamienić Serie A na Old Trafford. „Sky Sports News” zdradza, że z zespołem Czerwonych Diabłów jest łączony również Fisayo Dele-Bashiru, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Reprezentant Nigerii jest jednak zadowolony z gry na włoskich boiskach i jedynie wielki klub może zmienić jego nastawianie. A takim oczywiście jest Manchester United. Na ten moment Czerwone Diabły jednak nie wykonały jeszcze poważnego kroku w kierunku transferu. Pomocnik Biancocelestich znajduje się jedynie w ich kręgu zainteresowań.

Fisayo Dele-Bashiru pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Anglii, Co ciekawe, robił to w akademii Manchesteru City. Tam jednak nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny. Wkrótce Nigeryjczyk może grać po przeciwnej stronie miasta, co z pewnością fani The Citizens będą mieli mu za złe.

W minionym sezonie Fisayo Dele-Bashiru rozegrał 28 spotkań w koszulce Lazio. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.