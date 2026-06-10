Manchester United zaskoczy wzmocnieniem? Na radarze piłkarz Lazio

21:02, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sky Sports News

Manchester United szuka wzmocnień w pomocy. Jak się okazuje, ich trop ponownie prowadzi do Serie A. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Fisayo Dele-Bashiru z Lazio - przekazuje "Sky Sports News".

Piłkarze Manchesteru United
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Fisayo Dele-Bashiru wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Głównym celem Manchesteru United na letnie okienko transferowe jest wzmocnienie środka pola. Angielskiemu klubowi udało już się w zasadzie dokonać pierwszego ruchu. Do zespołu wkrótce trafi Ederson. Tymczasem okazuje się, że nie jest to jedyny pomocnik, który może zamienić Serie A na Old Trafford. „Sky Sports News” zdradza, że z zespołem Czerwonych Diabłów jest łączony również Fisayo Dele-Bashiru, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Reprezentant Nigerii jest jednak zadowolony z gry na włoskich boiskach i jedynie wielki klub może zmienić jego nastawianie. A takim oczywiście jest Manchester United. Na ten moment Czerwone Diabły jednak nie wykonały jeszcze poważnego kroku w kierunku transferu. Pomocnik Biancocelestich znajduje się jedynie w ich kręgu zainteresowań.

Fisayo Dele-Bashiru pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Anglii, Co ciekawe, robił to w akademii Manchesteru City. Tam jednak nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny. Wkrótce Nigeryjczyk może grać po przeciwnej stronie miasta, co z pewnością fani The Citizens będą mieli mu za złe.

W minionym sezonie Fisayo Dele-Bashiru rozegrał 28 spotkań w koszulce Lazio. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości