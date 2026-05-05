„Inter chciał go sprzedać”. Włosi wprost o przemianie Zielińskiego

Inter Mediolan został mistrzem Włoch, a Piotr Zieliński odegrał w tym sukcesie kluczową rolę. Włoski dziennikarz w rozmowie z WP SportoweFakty ocenia przemianę reprezentanta Polski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński mógł odejść z Interu, a teraz stanowi o jego sile

Piotr Zieliński ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w karierze. W porównaniu do poprzedniej kampanii tym razem był kluczowym piłkarzem Interu Mediolan. Reprezentant Polski dołożył dużą cegiełkę do sukcesu, jakim było zdobycie 21. w historii klubu scudetto. Co ciekawe, Alessandro Di Gioia przypomina, że jeszcze latem tamtego roku Nerazzurri myśleli o jego sprzedaży.

– Po poprzednim sezonie wszyscy myśleli, że jest już zawodnikiem, którego forma będzie tylko spadać, do tego stopnia, że Inter chciał go sprzedać. To Chivu świetnie go odbudował i uczynił centralną postacią projektu – powiedział Alessandro Di Gioia w rozmowie z WP SportoweFakty.

Włoski dziennikarz zauważył, że za przemianą Zielińskiego stoi nie kto inny jak Cristian Chivu. To właśnie rumuński szkoleniowiec zaufał 31-latkowi i uczynił z niego kluczowego piłkarza Interu Mediolan. Di Gioia twierdzi, że w przyszłym sezonie Polak nadal będzie filarem zespołu.

– Wielu zawodników powinno odejść, ale Zieliński będzie filarem Interu także w następnym sezonie, zwłaszcza w przypadku odejścia innych pomocników, takich jak Mchitarjan czy Calhanoglu. Nie sądzę, żeby drużyna była budowana wokół niego, ale na pewno będzie jednym z liderów nowego projektu – dodał włoski dziennikarz.

W tym sezonie Zieliński wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 7 goli i zaliczył 4 asysty.