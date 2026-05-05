FC Barcelona zagięła parol na reprezentanta Holandii

Donyell Malen łączony z Barceloną

FC Barcelona w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej sprowadzi nowego napastnika. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Robert Lewandowski nie przedłuży wygasającego za kilka tygodni kontraktu z katalońskim klubem. Mistrzowie La Ligi będą więc zmuszeni, aby zakontraktować godnego następcę kapitana reprezentacji Polski i zapewnić sobie odpowiednią jakość w formacji ofensywnej na następne sezony.

Dotychczas z przeprowadzką na Camp Nou byli łączeni m.in. Julian Alvarez, Joao Pedro czy Dusan Vlahović. Kolejnym kandydatem do przenosin do ekipy Blaugrany jest Donyell Malen – podaje Ekrem Konur. FC Barcelona monitoruje występy holenderskiego snajpera, który zachwyca podczas wypożyczenia w Romie. Taki transfer nie będzie jednak łatwy do sfinalizowania, gdyż rzymianie planują wykupić go z Aston Villi i wiążą z nim duże nadzieje.

27-letni Malen w barwach drużyny Giallorossich rozegrał do tej pory 17 spotkań, w których strzelił 12 goli oraz zaliczył 3 asysty, co jest świetnym wynikiem. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował także niemiecką Borussię Dortmund i rodzime PSV Eindhoven. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 35 milionów euro, co czyni reprezentanta Holandii atrakcyjną opcją dla czołowych europejskich klubów.