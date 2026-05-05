Mourinho chce w Benfice byłego piłkarza Korony Kielce. Ma kosztować 30 mln euro

Jose Mourinho planuje dwa transfery do Benfiki. Według portalu O Jogo jednym z nich jest były piłkarz Korony Kielce. Uwagę portugalskiego trenera przykuł Rodrigo Zalazar z Bragi.

Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho kończy pierwszy sezon w roli trenera Benfiki. Prawdopodobnie jego drużyna zakończy rozgrywki ligowe na 2. miejscu za plecami FC Porto. Oznacza to, że zapewnią sobie udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed startem kolejnej kampanii Orły będą potrzebować wzmocnień. Najnowsze doniesienia sugerują, że The Special One poprosił o dwóch konkretnych piłkarzy.

Jednym z nich jest Issa Doumbia. 22-latek błyszczy na zapleczu Serie A w barwach Venezii. Pomocnik w 37 meczach strzelił 9 goli i 4 razy asystował. O młodzieżowego reprezentanta Włoch powalczą z innym portugalskim klubem – Sportingiem CP.

Kibiców z Polski bardziej zainteresuje drugie nazwisko. Mourinho chce w Benfice byłego piłkarza Korony Kielce. Chodzi o Rodrigo Zalazara, który obecnie gra w Bradze. Urugwajczyk na polskich boiskach występował w sezonie 2019-2020. Dla Złocisto-Krwistych wystąpił w 9 meczach w Ekstraklasie. Lepiej sprawdził się w rezerwach, gdzie zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst w 10 spotkaniach.

Co ciekawe, Zalazar może kosztować aż 30 milionów euro. Mourinho bardzo go chce, ponieważ nie ma w składzie piłkarza o takim profilu. Natomiast władze Benfiki powiedziały mu, że nie będzie to proste właśnie ze względu na oczekiwania finansowe Bragi.

W tym sezonie Zalazar strzelił 23 bramki i zaliczył 8 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.