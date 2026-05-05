Real Madryt kończy sezon bez sukcesów. Perez wskazał dwóch winnych

17:17, 5. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ABC Deportes

Real Madryt po raz drugi z rzędu zakończy sezon bez żadnego trofeum. Florentino Perez wskazał dwóch winnych, którzy przyczynili się do słabej kampanii 2025/2026. Jak donosi serwis ABC Deportes, chodzi o Xabiego Alonso i Alvaro Arbeloę.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arbeloa i Alonso ponoszą winę za słaby sezon Realu Madryt

Real Madryt w sezonie 2025/2026 przegrał finał Superpucharu Hiszpanii, odpadł z Pucharu Króla, stracił szanse na triumf w La Liga, a na koniec pożegnał się z Ligą Mistrzów. Mówiąc krótko – nie był to zbyt udany sezon w wykonaniu Królewskich. Na dodatek w trakcie rozgrywek doszło do zmiany trenera. Xabi Alonso został zwolniony, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa.

Wszystko wskazuje na to, że Arbeloa podzieli los swojego rodaka i również zostanie zwolniony. Media donoszą, że faworytem do przejęcia stanowiska pierwszego trenera Los Blancos jest Jose Mourinho. Z kolei Florentino Perez wskazał dwóch winny nieudanego sezonu.

Z informacji podanych przez ABC Deportes wynika, że prezydent Realu za nieudany rok obarczył winą dwóch szkoleniowców. Uważa, że Xabi Alonso i Alvaro Arbeloa nie wiedzieli, jak zarządzać zespołem naszpikowanym gwiazdami oraz jak nawiązać z nimi więź.

Co ciekawe, Perez nie obarcza piłkarzy winą za brak sukcesów. Jest przekonany, że w składzie ma topowych graczy. Według niego czterech z dziesięciu najlepszych piłkarzy na świecie gra obecnie w Realu Madryt. Latem można spodziewać się kilku transferów. Madrytczycy chcą wzmocnić przede wszystkim takie pozycje jak środkowy obrońca, środkowy pomocnik praz skrzydłowy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości