Real Madryt kończy sezon bez sukcesów. Perez wskazał dwóch winnych

Real Madryt po raz drugi z rzędu zakończy sezon bez żadnego trofeum. Florentino Perez wskazał dwóch winnych, którzy przyczynili się do słabej kampanii 2025/2026. Jak donosi serwis ABC Deportes, chodzi o Xabiego Alonso i Alvaro Arbeloę.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arbeloa i Alonso ponoszą winę za słaby sezon Realu Madryt

Real Madryt w sezonie 2025/2026 przegrał finał Superpucharu Hiszpanii, odpadł z Pucharu Króla, stracił szanse na triumf w La Liga, a na koniec pożegnał się z Ligą Mistrzów. Mówiąc krótko – nie był to zbyt udany sezon w wykonaniu Królewskich. Na dodatek w trakcie rozgrywek doszło do zmiany trenera. Xabi Alonso został zwolniony, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa.

Wszystko wskazuje na to, że Arbeloa podzieli los swojego rodaka i również zostanie zwolniony. Media donoszą, że faworytem do przejęcia stanowiska pierwszego trenera Los Blancos jest Jose Mourinho. Z kolei Florentino Perez wskazał dwóch winny nieudanego sezonu.

Z informacji podanych przez ABC Deportes wynika, że prezydent Realu za nieudany rok obarczył winą dwóch szkoleniowców. Uważa, że Xabi Alonso i Alvaro Arbeloa nie wiedzieli, jak zarządzać zespołem naszpikowanym gwiazdami oraz jak nawiązać z nimi więź.

Co ciekawe, Perez nie obarcza piłkarzy winą za brak sukcesów. Jest przekonany, że w składzie ma topowych graczy. Według niego czterech z dziesięciu najlepszych piłkarzy na świecie gra obecnie w Realu Madryt. Latem można spodziewać się kilku transferów. Madrytczycy chcą wzmocnić przede wszystkim takie pozycje jak środkowy obrońca, środkowy pomocnik praz skrzydłowy.