Stoper zamieni Bayern na Juventus? W grze 40 milionów euro

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kim Min-Jae celem transferowym Juventusu

Kim Min-Jae najprawdopodobniej odejdzie z Bayernu Monachium w letnim okienku transferowym. 29-letni stoper nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem bawarskiej ekipy. Vincent Kompany w najważniejszych meczach stawia na Dayota Upamecano oraz Jonathana Taha, przez co Koreańczyk musi zadowalać się rolą rezerwowego, co oczywiście go nie satysfakcjonuje.

To skłania defensora do zmiany otoczenia, a Bayern jest gotowy wysłuchać za niego ofert. Jak podaje Ekrem Konur z portalu „Fussball Daten”, monachijczycy będą oczekiwali około 35-40 milionów euro za swojego piłkarza. Według wspomnianego dziennikarza w walce o sprowadzenie Kima Min-Jae uczestniczy Juventus, a Luciano Spalletti widziałby Koreańczyka w zespole Starej Damy. Ponadto piłkarzowi przyglądają się także AC Milan, Inter Mediolan, Newcastle United oraz Tottenham Hotspur.

Kim Min-Jae gra w Bayernie Monachium od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do stolicy Bawarii z SSC Napoli za 50 milionów euro. Wcześniej występował dla Fenerbahce Stambuł, Beijing Guoan oraz Jeonbuk Hyundai Motors. W obecnym sezonie rozegrał 35 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. W dorobku ma dwa mistrzostwa Niemiec oraz jedno Włoch. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, choć gigant z Bundesligi liczy na większy zarobek.