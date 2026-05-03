Inter Mediolan – Parma Calcio: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Inter Mediolan - Parma Calcio: typy i kursy na mecz 35. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w niedzielę (3 maja) o godzinie 20:45.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Niedzielne zmagania w ramach 35. kolejki rozgrywek Serie A zamknie spotkanie, w którym zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Podopieczni Cristiana Chivu tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Parmą Calcio. Nerazzurrim wystarczy remis, aby zapewnić sobie mistrzostwo Włoch, co sprawia, że stawka tego pojedynku jest wyjątkowa. Zespół gospodarzy będzie chciał przypieczętować tytuł przed własnymi kibicami i postawić kropkę nad „i” w świetnym sezonie. Parma natomiast spróbuje pokrzyżować te plany i powalczyć o jak najlepszy rezultat. Zapowiada się spotkanie pełne emocji, w którym każdy moment może mieć decydujące znaczenie.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Parma, ostatnie wyniki

Inter Mediolan znów błyszczy formą. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (5:2 z Romą, 4:3 z Como w lidze, 3:0 z Cagliari oraz 3:2 z Como w rewanżowym meczu Pucharu Włoch), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Torino).

Parma Calcio natomiast jest na dobrej drodze. W pięciu ostatnich spotkaniach goście niedzielnego pojedynku odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Udinese oraz 1:0 z Pisą), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Lazio i 1:1 z Napoli), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Cremonese).

Inter – Parma, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Parmą należy do ciekawszych w historii włoskiej piłki, szczególnie ze względu na intensywne pojedynki z lat 90. i początku XXI wieku. W tamtym okresie Parma była jedną z czołowych drużyn we Włoszech i regularnie rywalizowała z Interem o najwyższe cele, co sprawiało, że ich mecze miały duże znaczenie sportowe. Na przestrzeni lat lepszy bilans bezpośrednich spotkań wypracowali Nerazzurri, jednak Parma niejednokrotnie potrafiła postawić trudne warunki i sięgnąć po ważne zwycięstwa. Ich pojedynki często były dynamiczne i obfitowały w emocje, dzięki czemu na stałe zapisały się w pamięci kibiców Serie A.

Inter – Parma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.22. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio natomiast sięga nawet 12.5.

Inter Mediolan Parma Calcio 1913 1.22 7.10 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2026 17:07

Inter – Parma, kto wygra?

Inter – Parma, przewidywane składy

Inter Mediolan: Sommer – Bisseck, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Esposito, Thuram

Parma Calcio: Suzuki – Circati, Troilo, Ndiaye – Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri – Strefezza, Pellegrino

Inter – Parma, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Parma Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

