Jednak nie Bastoni? Barcelona znalazła tańszą opcję!

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Bastoni nie dla Barcelony? Na celowniku inny stoper Serie A

Barcelona zamierza wzmocnić linię obrony w trakcie letniego okienka transferowego. Obecnie priorytetem jest Alessandro Bastoni, który chętnie przeniósłby się na Camp Nou. Defensor jest zainteresowany transferem, dlatego warunki kontraktu nie stanowią żadnego problemu.

Mimo to negocjacje z Interem Mediolan utknęły w martwym punkcie ze względu na wysokie oczekiwania finansowe klubu. Włosi wyceniają gwiazdora na kwotę rzędu 60-65 milionów euro. W związku z tym Blaugrana zaczęła rozważać inne opcje na rynku transferowym.

Jednym z kandydatów jest Evan Ndicka, który występuje w AS Romie. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej regularnie gra w pierwszym składzie Giallorossich. Wartość rynkowa tego zawodnika to około 35 milionów euro. Jeśli Duma Katalonii byłaby w stanie sprowadzić 26-latka za taką sumę byłoby to znacznie tańsze rozwiązanie.

Co więcej, pozyskanie niedrogiego obrońcy mogłoby pozwolić na przeprowadzenie innych transferów. Wzmocnienia wymaga także atak. Wszystko jednak będzie zależało od dalszych rozmów z mistrzem Włoch w sprawie Bastoniego.

