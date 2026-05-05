Napięcie rośnie przed El Clasico. Mbappe w centrum uwagi

Real Madryt może zaskoczyć kibiców w trakcie El Clasico. Według hiszpańskich mediów Kylian Mbappe nie znajdzie się w wyjściowym składzie na starcie z FC Barceloną.

Ten ruch może wywołać burzę. Mbappe może usiąść na ławce

Real Madryt stoi przed ważnym sprawdzianem w La Liga, a decyzje personalne przed meczem z FC Barceloną budzą ogromne emocje. Jak informuje Cadena SER, trener Alvaro Arbeloa nie planuje wystawić od pierwszej minuty Kylian Mbappe. Nawet, jeśli napastnik zdąży wrócić do pełni zdrowia.

Spotkanie zaplanowane na 10 maja odbędzie się na stadionie katalońskiego rywala i może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Tym bardziej zaskakuje możliwa absencja jednej z największych gwiazd zespołu w wyjściowej jedenastce.

Francuz zmaga się obecnie z urazem mięśnia lewej nogi, którego nabawił się podczas ligowego meczu przeciwko Realowi Betis. W trakcie rekonwalescencji media odnotowały jego podróże do Francji i Włoch, co wywołało falę krytyki wśród kibiców, oczekujących pełnego skupienia na powrocie do gry.

Źródło jednocześnie wskazuje, że decyzja szkoleniowca ma charakter czysto sportowy i wynika z oceny aktualnej dyspozycji zawodnika oraz dynamiki zespołu. Arbeloa chce postawić na piłkarzy będących w optymalnej formie meczowej.

Warto jednak podkreślić, że mimo kontuzji i zamieszania poza boiskiem Mbappe prezentuje w tym sezonie znakomitą skuteczność. Łącznie w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 41 bramek, co czyni go jednym z najważniejszych ofensywnych ogniw drużyny.