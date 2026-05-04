Manchester City rozstanie się z kolejnym obrońcą. Decyzja zapadła

PA Images / Alamy

Manuel Akanji na stałe w Interze

Manchester City sprowadził Manuela Akanjiego z Borussii Dortmund w 2022 roku. Początkowo odgrywał ważną rolę w angielskim gigancie, jednak z czasem jego rola w zespole zaczęła maleć. W ostatnim dniu letniego okna transferowego władze The Citizens zdecydowali się jednak na wypożyczenie szwajcarskiego obrońcy do Interu Mediolan. Włosi zapewnili sobie jednocześnie możliwość jego wykupu po spełnieniu określonych warunków.

Jak informuje Fabrizio Romano, Nerazzurri mają automatycznie uruchomić klauzulę wykupu po zdobyciu mistrzostwa Serie A. Kwota transferu została ustalona na poziomie 15 milionów euro, co w obecnych realiach rynku uchodzi za bardzo korzystną okazję. W bieżącym sezonie Akanji rozegrał 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki.

Dla samego zawodnika wypożyczenie do Interu okazało się trafionym ruchem. Akanji szybko zaaklimatyzował się w realiach włoskiego futbolu i stał się ważnym elementem defensywy mediolańskiej drużyny. Jego doświadczenie oraz wszechstronność okazały się niezwykle cenne w walce o najwyższe cele. Kluczowym warunkiem aktywacji klauzuli jest zdobycie przez Inter tytułu mistrzowskiego.

Z perspektywy Manchesteru City sprzedaż Akanjiego wpisuje się w szerszy plan przebudowy składu. Klub z Etihad Stadium zamierza dokonać kolejnych sprzedaży, by zrobić miejsce dla nowych wzmocnień. Już wcześniej zapadła decyzja, że po sezonie John Stones opuści drużynę Guardioli.